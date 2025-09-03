พังงาหรอยแรง “จำปาดะทองตาปาน” กินสุก-ชุบแป้งทอด อร่อยกันคนละแบบ

พังงาชวนชิม “ทองตาปาน” จำปาดะพันธุ์ดัง ที่ถูกยกให้เป็นเบอร์หนึ่งของจังหวัด จะกินเนื้อสด ๆ ยามเมื่อสุก หรือนำไปทำขนม โดยเฉพาะ “จำปาดะชุบแป้งทอด” ก็จะได้รสชาติที่อร่อยแตกต่างไปคนละแบบ
“จำปาดะ” เป็นผลไม้ที่ชาวปักษ์ใต้นิยมรับประทาน มีลักษณะผลคล้ายกับขนุนแต่มีขนาดเล็กกว่า ผลจำปาดะเป็นรูปทรงกระบอก ผลอ่อนจะมีสีน้ำตาลปนเหลืองเปลือกแข็งมียางมาก เมื่อผลสุกเปลือกจะนิ่มและมียางน้อยลง
เนื้อของจำปาดะมีกลิ่นหอมแรง มีเนื้อนิ่ม ไม่แข็งกรอบเหมือนขนุน เนื้อจะค่อนข้างเหนียว เคี้ยวไม่ค่อยขาด และมีรสชาติหวานจัดกว่าขนุน
ในพื้นที่จังหวัดพังงา ถ้าพูดถึงเรื่องจำปาดะต้องยกให้ จำปาดะพันธุ์ “ทองตาปาน” ของ ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา ที่มีชื่อเสียงโด่งดัง ถูกยกให้เป็นจำปาดะ เบอร์ 1 ของจังหวัดพังงา และว่ากันว่าเป็นจำปาดะชั้นดีอันดับต้น ๆ ของประเทศไทย
จำปาดะพันธุ์นี้ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคทั้งในภาคใต้ และภาคกลาง สามารถสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรครอบครัวละหลายแสนบาทต่อปี
จำปาดะทองตาปานเป็นผลไม้อัตลักษณ์อีกชนิดหนึ่งของจังหวัดพังงา มีจุดเด่นที่ผลใหญ่สีทอง เนื้อหนาสีเหลืองทอง รสชาติหวานจัด กลิ่นหอมละมุน ผมหรือซังก็หวานกินได้
สำหรับชาวปักษ์ใต้นอกจากจะกินจำปาดะกันสด ๆ ยามเมื่อผลสุกแล้ว ยังนิยมนำมาทำเป็นขนมทาน โดยเฉพาะ “จำปาดะชุบแป้งทอด” ซึ่งถือเป็นขนมทานเล่นที่หลาย ๆ คนชื่นชอบ
น.ส.ศุภิสรา หนูนุ้ย หรือ “น้องปอ” กับคุณพ่อ นายจรัญ หนูนุ้ย เจ้าของสวนจำปาดะทองตาปาน ในพื้นที่ ม.1 ต.เหมาะ อ.กะปง จ.พังงา ซึ่งเป็นหนึ่งในสวนจำปาดะอันโดดเด่นของจังหวัดพังงา เปิดเผยที่มาของจำปาดะทองตาปานว่า เกิดจากคุณพ่อและคุณลุงได้พบจำปาดะต้นหนึ่งในสวนของคุณทวด
จำปาดะต้นนี้มีลักษณะที่โดดเด่น ไม่เหมือนกับจำปาดะพื้นบ้านทั่วไป จึงได้นำมาขยายพันธุ์ด้วยการเสียบยอด และตั้งชื่อกันว่า “ทองตาปาน” ซึ่ง “ตาปาน” เป็นชื่อเล่นของพี่ชาย
สวนจำปาดะของน้องปอ มีพื้นที่ 9 ไร่ ตั้งอยู่เนินสูง ปลูกจำปาดะทองตาปานประมาณ 200 ต้น อายุกว่า 30 ปี มีการดูแลจัดการสวนเป็นอย่างดี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง
จำปาดะที่นี่ทุกลูกจะห่อด้วยถุงพลาสติกสีดำป้องกันพวกสัตว์และแมลงมาทำลาย ทำให้คุณภาพจึงออกมาดีกว่าของทั่วๆไป และจะตัดออกมาจำหน่ายเฉพาะลูกที่แก่จัดเท่านั้น เมื่อได้ชิมจำปาดะลูกที่สุกคาต้น พบว่าเนื้อสีทอง รสชาติหอมหวาน อร่อย และมีเนื้อเยอะกว่าจำปาดะทั่วไป
น้องปอ แนะนำว่า คนไม่เคยกินหรือไม่ชอบกินจำปาดะ ต้องมาลองกินจำปาดะทองตาปานของสวนตน เพราะเมื่อได้ลิ้มลองแล้วส่วนใหญ่ต่างก็ติดใจ
ทำให้ปัจจุบันมีพ่อค้าขาประจำหลายรายมาซื้อไปจำหน่ายทั้งในภาคใต้และกทม. ราคาขายกิโลกรัมละ 40-60 บาท ซึ่งแต่ละปีสามารถทำรายได้มากกว่า 500,000 บาท
นอกจากนี้น้องปอยังเปิดร้านขายจำปาดะทอดชื่อ “ร้านแม่จำปี” ตั้งอยู่ที่ริมถนนสายพังงา-ตะกั่วป่า หมู่ 1 ตำบลเหมาะ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา อีกด้วย
น้องปอเปิดเผยว่า คุณแม่จำปีได้เริ่มขายจำปาดะทอดมากว่า 10 ปี ซึ่งคุณแม่จะคัดลูกจำปาดะตกเกรดหรือมีตำหนิจากสวนที่ไม่สามารถส่งขายให้ลูกค้าได้ นำมาแกะเนื้อทำเป็นจำปาดะชุบแป้งทอดขาย สร้างรายได้เพิ่มให้ครอบครัว
จำปาดะทอดร้านแม่จำปีใช้สูตรการทำแบบโบราณที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากคุณยาย ซึ่งมีส่วนผสมของแป้ง มะพร้าวทึนทึกขูด น้ำปูนใสฯ แล้วผสมทั้งหมดให้เข้ากัน
จากนั้นนำเนื้อจำปาดะพันธุ์ทองตาปานมาคลุกเคล้า ก่อนจะนำไปทอดในน้ำมันที่ร้อนปานกลางจนสุก แล้วจึงนำมาใส่ในถาดขาย ในราคาเม็ดละ 7 บาท แต่ละวันจะขายได้กว่า 700 เม็ด
จุดเด่นของจำปาดะชุบแป้งทอดของแม่จำปีนั้นจะกรอบนอกนุ่มใน รสชาติหวานฉ่ำและมัน เพราะใส่มะพร้าวขูดลงไปด้วย ของจะสดใหม่ทุกเช้าจะผสมแป้งใหม่ทุกวัน ซึ่งมีลูกค้าขาประจำและผู้ที่สัญจรไปมา ต่างก็แวะเวียนมาอุดหนุนตลอดทั้งวัน เป็นการเพิ่มมูลค่าให้ผลิตผลทางการเกษตรสร้างรายได้เพิ่มให้กับครอบครัวได้เป็นอย่างดี
ใครที่มีโอกาสผ่านไปแถวนั้นก็สามารถแวะชิมลิ้มลองจำปาดะทอดสูตรโบราณที่ร้านแม่จำปีกันได้