ได้กันตั้งแต่ 4 วันแรก! “เจนนี่” ขอโทษ แพ้เสียงในหัว เล่าดรามาท้องกับ “ยิว”

นอกจากเล่าสารพัดดรามาในรายการโหนกระแส งานนี้ “เจนนี่ ได้หมดถ้าสดชื่น” รัชนก สุวรรณเกตุ ยังทำเอาฮา ขนาด “หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย” พิธีกรรายการยังกลั้นขำ หลังจากที่เจ้าตัวแพ้เสียงในหัวเล่าเรื่องดรามาท้องกับ “ยิว ฉัตรมงคล สมแก้ว” สามี
หนุ่ม : มีเรื่องอะไรอีก
เจนนี่ : เรื่องคบแฟนคนใหม่ เขามองว่าท้อง 4 เดือน เร็วไป
หนุ่ม : คือคบยิว ท้อง 4 เดือนเร็วไป แล้วต้องกี่เดือน ปีนึงเหรอ
เจนนี่ : ไม่รู้ค่ะ แต่จริงๆ หนูได้กันตั้งแต่ 4 วัน
หนุ่ม : อุ้ยตายแล้ว!
เจนนี่ : โทษๆ พี่ (หัวเราะ) มันแพ้เสียงในหัว ขอโทษทีค่ะ (ยกมือไหว้) มันโควิดด้วย มันไม่มีอะไรทำค่ะ
