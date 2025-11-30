โครงการ CSR รวมน้ำใจชาว รศ.นิด้า แบ่งปันน้องๆ รร. บ้านพรานเหมือน อ.เมือง จ.อุดรธานี

เมื่อวันที่ 28 พ.ย.68 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี คณบดีคณะ รศ.นิด้า พล.ต.ต.ดร.ชยุต มารยาทตร์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรศ.NIDA ว่าที่ ร.ต.รักชัย เลิศสุบิน ปลัด จ.อุดรธานี
ดร.พรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานชมรมศิษย์เก่านิด้าอุดรธานี และนศ.หลักสูตร MPA รุ่น 31-32 คณะ ร.ศ. นิด้า จ.อุดรธานี ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมตามโครงการ CSR รวมน้ำใจชาว รศ.นิด้า แบ่งปันน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านพรานเหมือน อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีผู้บริหารและนักเรียนจำนวน 9 โรงเรียนได้แก่ รร.บ้านพรานเหมือน รร.บ้านเชียงพัง รร.บ้านเม่น รร.บ้านหัวบึง รร.บ้านดู่ รร.ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา รร.บ้านหนองคาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) รร.หนองสำโรงวิทยา และ รร.บ้านเลื่อม รวม
สำหรับกิจกรรมต่างๆของโครงการ CSR ในครั้งนี้ เริ่มจากการเดินทางไปสักการะ พล.ต.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ริเริ่มก่อตั้งสร้างเมืองอุดรธานี เมื่อปี พ.ศ.2436 กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี และเดินทางไปร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 9 โรงเรียน จำนวน 36 ทุน เป็นเงิน 36,000 บาท มอบอุปกรณ์กีฬาและยาสามัญประจำโรงเรียน ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โดยมี รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี เป็นประธานพิธี และมีการปลูกต้นไม้ร่วมกัน
รศ.ดร.อัชกรณ์ กล่าว่าโครงการ CSR ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของคณะ รศ. สมาคมศิษย์เก่าคณะรศ. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จ.อุดรธานี และชมรมศิษย์เก่านิด้าอุดรธานี และ นศ.MPA รุ่น 31-32 จ.อุดรธานี เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนสร้างประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและยาสามัญประจำโรงเรียน เพื่อเป็นการแบ่งปันและช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และยังมีการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการลดมลพิษและ
พล.ต.ต.ดร.ชยุต กล่าวว่า โครงการนี้ ยังเป็นการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของสมาคม ซึ่งต้อง การที่จะเดินทางไปพบปะพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาคม กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะ รศ. นิด้า ทั่วประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปอีกด้วย