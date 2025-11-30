xs
โครงการ CSR รวมน้ำใจชาว รศ.นิด้า แบ่งปันน้องๆ รร. บ้านพรานเหมือน อ.เมือง จ.อุดรธานี

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



เมื่อวันที่ 28 พ.ย.68 เวลา 13.30 น. รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี คณบดีคณะ รศ.นิด้า พล.ต.ต.ดร.ชยุต มารยาทตร์ นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะรศ.NIDA ว่าที่ ร.ต.รักชัย เลิศสุบิน ปลัด จ.อุดรธานี

ดร.พรเทพ ศักดิ์สุจริต ประธานชมรมศิษย์เก่านิด้าอุดรธานี และนศ.หลักสูตร MPA รุ่น 31-32 คณะ ร.ศ. นิด้า จ.อุดรธานี ได้ร่วมกันดำเนินกิจกรรมตามโครงการ CSR รวมน้ำใจชาว รศ.นิด้า แบ่งปันน้องๆ ณ โรงเรียนบ้านพรานเหมือน อ.เมือง จ.อุดรธานี โดยมีผู้บริหารและนักเรียนจำนวน 9 โรงเรียนได้แก่ รร.บ้านพรานเหมือน รร.บ้านเชียงพัง รร.บ้านเม่น รร.บ้านหัวบึง รร.บ้านดู่ รร.ชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา รร.บ้านหนองคาม (ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) รร.หนองสำโรงวิทยา และ รร.บ้านเลื่อม รวม

สำหรับกิจกรรมต่างๆของโครงการ CSR ในครั้งนี้ เริ่มจากการเดินทางไปสักการะ พล.ต.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ริเริ่มก่อตั้งสร้างเมืองอุดรธานี เมื่อปี พ.ศ.2436 กราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวง จ.อุดรธานี และเดินทางไปร่วมพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 9 โรงเรียน จำนวน 36 ทุน เป็นเงิน 36,000 บาท มอบอุปกรณ์กีฬาและยาสามัญประจำโรงเรียน ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ณ โรงเรียนบ้านพรานเหมือน โดยมี รศ.ดร.อัชกรณ์ วงศ์ปรีดี เป็นประธานพิธี และมีการปลูกต้นไม้ร่วมกัน

รศ.ดร.อัชกรณ์ กล่าว่าโครงการ CSR ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเนื่องในโอกาสครบรอบ 60 ปี สถาปนาสถาบันบัณฑิตพัฒน บริหารศาสตร์ ซึ่งเป็นความร่วมมือร่วมใจกันของคณะ รศ. สมาคมศิษย์เก่าคณะรศ. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต จ.อุดรธานี และชมรมศิษย์เก่านิด้าอุดรธานี และ นศ.MPA รุ่น 31-32 จ.อุดรธานี เข้าร่วมโครงการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนสร้างประโยชน์และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม กิจกรรมประกอบด้วยการมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์กีฬาและยาสามัญประจำโรงเรียน เพื่อเป็นการแบ่งปันและช่วยเหลือนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และยังมีการปลูกต้นไม้เพื่อเป็นการลดมลพิษและ

พล.ต.ต.ดร.ชยุต กล่าวว่า โครงการนี้ ยังเป็นการดำเนินกิจกรรมตามนโยบายของสมาคม ซึ่งต้อง การที่จะเดินทางไปพบปะพูดคุยและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างสมาคม กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันคณะ รศ. นิด้า ทั่วประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายให้เข้มแข็งและยั่งยืนต่อไปอีกด้วย












