“หญิงหน่อย”ลั่นพร้อมร่วมกับรัฐบาลที่ไม่โกง ชูปราบโกงเอาเงิน 5 แสนล้านบาทคืนประชาชน

อุบลราชธานี-คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยลุยเมือดอกบัวช่วยผู้สมัครหาเสียง
ประกาศพร้อมร่วมรัฐบาลกับพรรคที่ไม่โกงสัญญาอะไรกับประชาชนก่อนการเลือกตั้ง หลังการเลือกตั้งก็ต้องทำตามนั้น
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ที่จังหวัดอุบลราชธานี คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย ลงพื้นที่ช่วยหาเสียงให้กับนายวิศรุต สวัสดิ์วร หรือครูอ๊อฟ ผู้สมัครหมายเลข 4 เขตเลือกตั้งที่ 1 จ.อุบลราชธานี พรรคไทยสร้างไทย ที่ย่านเมืองเก่าเทศบาลนครอุบลราชธานี โดยได้การต้อนรับเป็นอย่างดีจากประชาชนที่อาศัยอยู่ตามบ้านเรือน
โดยคุณหญิงสุดารัตน์ ขอโอกาสให้ช่วยเลือกนายวิศรุต หรือครูอ๊อฟ เข้าสภาไปเป็นผู้แทนราษฏร เพื่อไปผลักดันนโยบายของพรรคที่จัดสวัสดิการบำนาญชราภาพคนละ 3,000 บาท เพื่อให้ผู้สูงอายุที่เป็นคนยากจนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และปราบโกงเอาเงินปีละ 5 แสนล้านบาทที่ถูกนัการเมืองโกงไปคืนประชาชน
คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าวว่า พรรคมีเจตจำนงจะทำการเมืองสุจริต ดังนั้นคนที่พรรคจะทำงานด้วย มี 2 เงื่อนไข คือ 1.ต้องไม่โกงและมุ่งมั่นปราบโกง โดยให้ประกาศสงครามเป็นวาระแห่งชาติ เพราะวันนี้ การโกงคือการปล้นเงินจากกระเป๋าประชาชนทุกคนปีละ 5 แสนล้าน ถ้าเอาเงิน 5 แสนล้านกลับมาใส่คืนกระเป๋าประชาชนรวยขึ้นหรือไม่
เงื่อนไขที่ 2 คนไทยโดนหลอกจากนักการเมืองมามาก บางพรรคบอกว่าการหาเสียงประกาศเป็นจุดยืนเป็นแค่เทคนิคการหาเสียง ไม่มีคำมั่นสัญญาที่ทำได้จริง พรรคเราจึงอยากร่วมกับผู้ที่มีความจริงใจกับประชาชนที่ได้สัญญาประชาคมก่อนการเลือกตั้ง หลังการเลือกตั้งก็ต้องทำตามนั้น
สำหรับนายวิศรุต ครั้งที่แล้วลงสมัคร ส.ส.เขตเลือกตั้งที่ 1 ในนามพรรคก้าวไกล ได้คะแนนเป็นดับดับสอง รองจากนายวรสิทธิ์ กัลป์ตินนัท์ ส.ส.เจ้าของพื้นที่ ครั้งนี้ได้ย้ายมาลงสมัครกับพรรคไทยสร้างไทย