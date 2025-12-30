“จินนี่” ส่งทนายแจ้งความ “โดม ปกรณ์ ลัม” ปมคุคามทางเพศ ชี้ทำเพื่อปกป้องสิทธิของสตรี

“จินนี่” ส่งทนายความนำหลักฐาน เข้าแจ้งความกับตำรวจ สน.พหลโยธิน ดำเนินคดี “โดม ปกรณ์ ลัม” หลังเข้าไปแสดงความคิดเห็นภาพ ลักษณะเข้าข่ายคุกคามทางเพศ เผยแจ้งความร้องทุกข์ เพื่อปกป้องสิทธิของสตรี
วันนี้ (30 ธ.ค.) ที่ สน.พหลโยธิน นายปริเยศ อังกูรกิตติ ในฐานะโฆษกพรรคไทยสร้างไทย พร้อมด้วยนายศุชัยวุธ ชาวสวนกล้วย หัวหน้าฝ่ายกฎหมายพรรคไทยสร้างไทย ในฐานะทนายความผู้ได้รับอำนาจของนางสาวยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ หรือ “จินนี่” ลูกสาวของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ เดินทางเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับ “โดม ปกรณ์ ลัม” ในข้อหา ฐานความผิดคุกคามทางเพศต่อผู้อื่นลงในระบบคอมพิวเตอร์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 284/1 วรรค 3 ภายหลัง “โดม ปกรณ์ ลัม” เข้าไปแสดงความคิดเห็นภาพของจินนี่ ในลักษณะที่เข้าข่ายการคุกคามทางเพศ
ซึ่งทีมทนายความหอบเอกสารเป็นภาพและคลิปที่โดม ปกรณ์ ลัม เข้าไปแสดงความคิดเห็น รวมถึงคลิปที่ออกมาขอโทษและยอมรับผิดว่า น่าจะเป็นตนเองที่เป็นคนแสดงความคิดเห็นเอง
นายศุชัยวุธ กล่าวว่า คุณจินนี่ ครอบครัว และสมาชิกพรรค เห็นว่าการกระทำของคุณโดม เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ซี่การกระทำในวันนี้ที่เรามาแจ้งความร้องทุกข์ เพื่อปกป้องสิทธิของสตรี และวันนี้เราต้องขอขอบคุณที่มีการแก้ไขกฎหมาย ตามมาตาร 284/1 ในวรรค 3 ในเรื่องของการพูดคุกคามทางเพศ ซึ่งเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องตระหนัก โดยเฉพาะคนกระทำ และที่คุณโดมอัดคลิปล่าสุดที่มีการยอมรับ “เราต้องทำเพื่อเป็นการปกคุณจินนี่ และสุภาพสตรีคนใดคนหนึ่ง จึงมาใช้สิทธิ์ครั้งนี้”
เมื่อถามว่าหลังเกิดเหตุ โดม ปกรณ์ ลัม ได้พยายามติดต่อเข้ามาขอโทษแล้วหรือไม่ ทนายความ กล่าวว่า เท่าที่ทราบยังไม่มีการเข้ามาพบโดยตรง ตรงนี้ต้องตระหนักไว้ว่า การที่จะขอโทษต้องแสดงถึงความจริงใจที่ชัดเจน ไม่ใช่ว่ากระทำความผิดแล้วไปต่อไม่ได้ อีกทั้งคุณโดมเป็นดาราที่มีชื่อเสียง การจะทำอะไรนั้นอยากฝากไว้ว่าต้องตระหนักในสิ่งที่รู้มากกว่าคนทั่วไป
เมื่อถามย้ำอีกว่ามีกระแสข่าวว่า โดม ปกรณ์ ลัมได้พยายามติดต่อมาหลายครั้งเพื่อขอเจรจาใช่หรือไม่นั้น ทนายความ กล่าวย้ำว่า ตนเห็นข่าวที่คุณโดมชี้แจง ซึ่งเราได้นำมาเป็นหลักฐานทางกฎหมายด้วย มองว่าสิ่งตรงนี้ควรทำอะไรให้มันชัดเจนมากกว่านี้ เพราะตัวบ้านคุณหญิงสุดารัตน์ รวมถึงที่ทำการพรรคไทยสร้างไทย อยู่ที่ย่านลาดปลาเค้า ถ้าจะยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นต้องแสดงให้เห็นอย่างชัดเจน
นายศุชัยวุธ กล่าวอีกว่า ในส่วนเรื่องข้อกฎหมายที่บังคับใช้วันนี้เป็นวันแรก คุณหญิงสุดารัตน์เองก็ได้ย้ำว่า เรื่องนี้ไม่ได้ทำเพื่อตัวเอง ซึ่งที่ผ่านมามีความพยายาม ยกร่างความเท่าเทียมของผู้หญิงและผู้ชาย มาโดย ตลอดแต่ความเป็นจริงก็ไม่เท่าเทียมกัน สิ่งนี้จึงอยากทำไว้เพื่อให้เป็นเรื่องที่น่าจดจำ ว่าสตรีผู้เป็นแม่มีความสำคัญ ผู้ชายจะประสบความสำเร็จได้ต้องมีผู้หญิงเป็นช้างเท้าหลัง พร้อมย้ำว่า ที่มาแจ้งความครั้งนี้ ไม่ใช่เพียงเพราะคุณจินนี่เป็นลูกสาวคุณหญิงสุดารัตน์เท่านั้น แต่เราทำเพื่อผู้หญิง
เมื่อถามว่าจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดใช่หรือไม่ ทนายความ กล่าวว่า เราเป็นสถาบันการเมือง การยอมความหรือไม่อยู่ที่ผู้กระทำความผิดมีความสำนึก ตระหนักและยอมรับผิดอย่างจริงใจหรือไม่
ด้านนายปริเยศ โฆษกพรรคไทยสร้างไทย กล่าวถึงสภาพจิตใจของจินนี่ ว่า แน่นอนว่าสภาพจิตใจของจินนี่ได้รับผลกระทบจากสิ่งที่เกิดขึ้น แต่คุณจินนี่มีความแข็งแกร่งในการฝ่าฟันเรื่องนี้ไปได้ ซึ่งเราได้มีการพูดกันทราบว่าคุณจินนี่และครอบครัวตัดสินใจอย่างมีวุฒิภาวะ
ทั้งนี้ รายงานข่าวแจ้งว่า ตำรวจแจ้งว่าจะเชิญคู่กรณีให้ปากคำหลังปีใหม่