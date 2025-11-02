"สุดารัตน์" เตือนทุนดำ-สแกมเมอร์แทรกแซงการเมือง หวังยึดประเทศด้วยเงินซื้อเสียง จี้อย่าเลือกนักการเมืองชั่ว

หัวหน้าทสท. เตือนภัย 'ทุนดำ-สแกมเมอร์' แทรกแซงการเมืองไทย หวังยึดประเทศด้วยเงินซื้อเสียง เรียกร้องประชาชนไม่เลือกนักการเมืองชั่ว จี้รัฐบาลต้องเร่งปราบขบวนการฟอกเงินข้ามชาติ
วันนี้ (2พ.ย.) คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย แสดงความกังวลต่อสถานการณ์การแทรกซึมของ “ทุนดำ” และขบวนการสแกมเมอร์ข้ามชาติ ที่หลอกลวงปล้นเงินจากประชาชนไทยและทั่วโลกปีละหลายแสนล้านบาท และกำลังพยายามฟอกเงินผ่านการเมืองไทย เพื่อยึดประเทศอย่างเป็นระบบ
คุณหญิงสุดารัตน์ ระบุว่า ขบวนการเหล่านี้สามารถใช้เงิน 20,000 ล้านบาท แทรกซึมเข้ามามีอิทธิพลทางการเมืองได้ โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา กัมพูชาได้กลายเป็นศูนย์กลางสแกมเมอร์ (ที่ถูกเรียกว่า “สแกมโบเดีย”) ซึ่งเงินจำนวนมหาศาลจากการหลอกลวงนี้ จำเป็นต้องฟอกเงิน และประเทศไทยกลายเป็นเป้าหมายหลัก เนื่องจากระบบการตรวจสอบและกฎหมายที่อ่อนแอ ทำให้ไทยกลายเป็น “สวรรค์ของอาชญากร” และ “ศูนย์กลางการฟอกเงิน”
การเข้ามาฟอกเงินในไทย ทำให้ต้องมีการจ่ายสินบนให้ผู้มีอำนาจบางราย โดยเฉพาะนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อแลกกับการคุ้มครองหรือหลีกเลี่ยงการบังคับใช้กฎหมาย ก่อให้เกิดขบวนการ “ทุนดำ” ที่มีอิทธิพลครอบงำระบบการเมือง
หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทย กล่าวอีกว่า กลุ่มทุนดำไม่ได้ฟอกเงินเฉพาะช่องทางเดิม เช่น อสังหาริมทรัพย์, หุ้น, สกุลเงินดิจิทัล หรือทองคำ ที่ส่งผลกระทบต่อค่าเงินบาท แต่ยังพัฒนาสู่การฟอกเงินผ่านกระบวนการทางการเมือง
คุณหญิงสุดารัตน์ เตือนว่า การเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึง อาจมีการใช้ “เงินทุนดำ” ซื้อเสียงและควบคุมพรรคการเมือง โดยมีรายงานว่าขบวนการดังกล่าวเตรียมงบประมาณ 20,000 ล้านบาท เพื่อจ่ายให้ สส. บางราย หัวละ 50–70 ล้านบาท เพื่อซื้อตัวและซื้อเสียง
“หายนะของประเทศจะมาถึงแน่ หากคนไทยไม่พร้อมใจกันลุกขึ้นสู้” คุณหญิงสุดารัตน์ กล่าว พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนไม่เลือกนักการเมืองที่ซื้อเสียง โดยระบุว่า แม้ประชาชนสามารถรับเงินได้ เพราะเป็นเงินที่ถูกปล้นไป แต่ต้องไม่กากบาทให้นักการเมืองเหล่านั้น
คุณหญิงสุดารัตน์ ยังเรียกร้องให้นายกรัฐมนตรีเร่งปราบปรามแก๊งสแกมเมอร์ นักการเมือง และเจ้าหน้าที่รัฐที่ให้การคุ้มครอง โดยสั่งอายัดทรัพย์ ตรวจสอบเส้นทางการเงิน และดำเนินคดีอย่างเด็ดขาด รวมถึงประสานความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาและนานาชาติ เพื่อสกัดเส้นทางทุนดำ ไม่เช่นนั้นขบวนการทุนดำจะกลายเป็นผู้ครอบงำการเมือง เศรษฐกิจ และระบบราชการไทย