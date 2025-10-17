“โดม ปกรณ์ ลัม” แฉ เคยไปทำงานที่เขมร เห็นตึกพวกสแกมเมอร์ด้วยตาตัวเอง ไม่กล้าไปไหนหวั่นโดนลักพาตัว

พระเอก-นักร้องชื่อดัง “โดม ปกรณ์ ลัม” ออกมาหนุนนายกฯ “อนุทิน ชาญวีรกูล” ให้จัดการกวาดล้างสแกมเมอร์ที่ประเทศกัมพูชาร่วมกับนานาชาติให้สิ้นซาก พร้อมเผยประสบการณ์เคยไปทำงานที่กัมพูชา และเห็นตึกของเหล่าสแกมเมอร์ด้วยตาตัวเอง!
“ผมมีโอกาส เคยไปทำงานที่ พนมเปญ และ ปอยเปต หลายครั้ง บอกได้เต็มปากว่า เคยเห็นตึกพวก Scammers มาด้วยตาตัวเอง!!
และแม้แต่คนกัมพูชาเองที่มาขับรถรับส่งให้ผม ยังชี้ให้ดูว่า นี้คือตึกที่ Scammers ทำงานอยู่!!
ที่นั้นมีตึกพวก Scammers อยู่เต็มไปหมด ผมไปทำงานทุกครั้ง ก็กลัวทุกครั้ง แม้แต่ WiFi โรงแรมยังไม่กล้าต่อ กลัวโดนแฮ็กขอมูล เวลาหิวข้าวส่วนใหญ่ก็จะสั่งกินในโรงแรม เพราะไม่กล้าออกไปกินข้างนอก กลัวโดนลักพาตัว!!
ยืนยันได้เลยว่า เมืองเหล่านี้ถูกขับเคลื่อนด้วยเม็ดเงินจากพวก Scammers เป็นหลัก!!!
ผมขอให้กำลังใจ ท่าน นายก อนุทิน ปราบพวก Scammers กับเหล่านานาประเทศ อย่างเต็มที่ให้สิ้นซาก เพราะเรื่องนี้เป็นสร้างความเสียหายให้กับ นานา ประเทศ!!! อย่างประเมินค่ามิได้!!!! #scrambodia”