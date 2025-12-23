สำนักงานประกันสังคม เร่งดัน “สูตร CARE” ปรับคำนวณบำนาญชราภาพใหม่ เน้นความเป็นธรรม คาดใช้กลางปี 2569

สำนักงานประกันสังคมเดินหน้าปรับปรุงระบบบำนาญชราภาพ เตรียมผลักดันสูตรการคำนวณเงินบำนาญชราภาพรูปแบบใหม่ หรือ “สูตร CARE” หลังคณะกรรมการประกันสังคมเห็นชอบในหลักการ มุ่งสร้างความเป็นธรรมให้ผู้ประกันตน ควบคู่การรักษาเสถียรภาพและความยั่งยืนของกองทุนในระยะยาว
นางสาวกาญจนา พูลแก้ว เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม เปิดเผยความคืบหน้าในการปรับปรุงแนวทางการคำนวณเงินบำนาญชราภาพว่า โดยขณะนี้กำลังเดินหน้าผลักดัน สูตรการคำนวณเงินบำนาญชราภาพสูตรใหม่ หรือที่เรียกว่า “สูตร CARE” ซึ่งเป็นสูตรที่มุ่งเน้นความเป็นธรรมต่อผู้ประกันตน และสร้างความสมดุลระหว่างสิทธิประโยชน์ที่ได้รับกับการนำส่งเงินสมทบตลอดระยะเวลาของการเป็นผู้ประกันตน ควบคู่ไปกับการเสริมสร้างความมั่นคงและความยั่งยืนของกองทุนประกันสังคมในระยะยาว (Funding Strategy)
ภายหลังจากได้เปิดรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และคณะกรรมการประกันสังคมได้พิจารณาเห็นชอบในหลักการของสูตร CARE แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย เพื่อปรับปรุงแก้ไข
ตามกระบวนการทางกฎหมายที่กำหนดอย่างไรก็ตาม การปรับปรุงกฎหมายดังกล่าวจำเป็นต้องผ่านการพิจารณาหลายขั้นตอน ได้แก่ การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาร่างกฎหมายของกระทรวงแรงงาน การเสนอขอความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) รวมถึงการตรวจพิจารณาร่างกฎหมายโดยสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งเป็นขั้นตอนทางกฎหมายที่จำเป็นต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ
ทั้งนี้สูตร CARE ยังอยู่ในขั้นตอนการจัดทำและเสนอร่างกฎหมาย ซึ่งต้องผ่านกระบวนการพิจารณาตามกฎหมายหลายขั้นตอน คาดว่าจะสามารถประกาศใช้ได้ประมาณกลางปี 2569 ทั้งนี้ จะมีการสื่อสารรายละเอียด หลักเกณฑ์อย่างชัดเจนและแนวทางการดำเนินการในแต่ละขั้นตอน เพื่อให้ผู้ประกันตนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องและสามารถเตรียมความพร้อมได้อย่างเหมาะสม