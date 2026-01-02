ตร.รอ “จินนี่” เข้าให้ข้อมูล หลังส่งทีมทนายแจ้งความ “โดม ปกรณ์ ลัม”

ผกก.สน.พหลโยธิน เผยอยู่ระหว่างรอ “จินนี่” เข้ามาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวน หลังส่งทีมกฎหมายเข้าแจ้งความเอาผิด “โดม ปกรณ์ ลัม” กรณีคอมเมนต์คุกคามทางเพศ
วันนี้ (2 ม.ค.) พ.ต.อ.มารุต สุดหนองบัว ผกก.สน.พหลโยธิน เปิดเผยความคืบหน้ากรณีน.ส.ยศสุดา ลีลาปัญญาเลิศ หรือจินนี่ ลูกสาวของคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ส่งทีมกฎหมายนำเอกสารและหลักฐานเข้าแจ้งความตำรวจสน.พหลโยธิน ร้องทุกข์กล่าวโทษ นายโดม ปกรณ์ ลัม นักร้องนักแสดงชื่อดัง ที่คอมเมนต์ในโซเชียลมีเดียด้วยข้อความที่อาจเข้าข่ายคุกคามทางเพศว่า ขณะนี้ยังไม่มีการเรียกตัวโดม ปกรณ์ ลัม เข้ามาสอบปากคำ เนื่องจากในขณะนี้ผู้เสียหายยังไม่ได้เข้าให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
จึงยังไม่สามารถเริ่มกระบวนการการสืบสวนสอบสวนได้ เพราะจะต้องมีการรวบรวมพยานหลักฐาน รวมถึงรวบรวมการให้ปากคำของผู้เสียหายเพื่อนำมาประกอบเป็นสำนวนคดีในการแจ้งข้อกล่าวหากับทางโดม ปกรณ์ ลัม ส่วนความผิดที่น่าจะเข้าข่ายคือ พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ส่วนในความผิดอื่นจะต้องมีการสอบปากคำผู้เสียหายก่อนว่าการกระทำดังกล่าวเข้าข่ายความผิดใดบ้าง
ถ้าหากมีการสอบปากคำผู้เสียหายเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ตำรวจจะมีการแจ้งข้อกล่าวหากับ โดม ปกรณ์ ลัม ทันที แต่ส่วนตัวเชื่อว่าอาจจะไม่ต้องออกหมายเรียกเพราะโดม ปกรณ์ ลัม เป็นคนมีชื่อเสียงอยู่แล้ว แต่ในเบื้องต้นก็ยังไม่ได้รับการประสานมาจากโดม ปกรณ์ ลัม หรือทีมกฎหมายของเจ้าตัว
ทั้งนี้จากการสอบถาม นายปริเยศ อังกูรกิตติ โฆษกของพรรคไทยสร้างไทย เปิดเผยว่า ในวันนี้อยู่ระหว่างรอการประสานไปยังทีมทนายความของ น.ส.ยศสุดาว่า จะเข้ามาให้ข้อมูลกับพนักงานสอบสวนที่ สน.พหลโยธิน หรือไม่ และถ้ามีความคืบหน้าอย่างไรจะแจ้งกลับมายังสื่อมวลชนอีกครั้ง
ส่วนกรณีของโดม ปกรณ์ ลัม เบื้องต้นทางทีมโฆษกของพรรคยังไม่ได้รับการติดต่อมาจากทนายความหรือทีมกฎหมายของโดม ปกรณ์ ลัม ทราบเพียงว่า ทางโดม ปกรณ์ ลัม นำกระเช้าผลไม้เพื่อนำมามอบให้ทางจินนี่และคุณหญิงสุดารัตน์ที่ทำการพรรคแต่ในวันที่ 31 ธ.ค.68 ซึ่งพรรคปิดทำการ จึงทำให้ในขณะนั้นโดม ปกรณ์ ลัม ยังไม่มีการพูดคุยส่วนตัวกับทั้งสองคน