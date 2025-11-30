นิด้าโพลเผยคนใต้หนุนปชป.ทิ้งห่าง แต่ส่วนมากมองไม่เห็นคนเหมาะนั่งนายกฯ "มาร์ค-หนู-เท้ง" ตามมา

‘นิด้าโพล’เผยกระแสการเมืองภาคใต้ ปชป.ครองใจเหนือพรรคอื่น แม้คนจำนวนมากยังไม่พบตัวเลือกที่ใช่ ด้านแคนดิเดตนายกฯ “อภิสิทธิ์” ขึ้นนำ “อนุทิน–ณัฐพงษ์” ขณะที่คนใต้กว่า 30% ระบุ “ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้”
วันนี้ (30 พฤศจิกายน 2568) ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” เปิดเผยผลการสำรวจเรื่อง “กระแสการเมือง ภาคใต้” ซึ่งทำการสำรวจระหว่างวันที่ 18 – 24 พฤศจิกายน 2568 จากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปที่มีสิทธิเลือกตั้งในพื้นที่ภาคใต้ทั้ง 14 จังหวัด
จากผลสำรวจ เมื่อถามถึงบุคคลที่คนใต้จะสนับสนุนให้เป็นนายกรัฐมนตรีในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 32.25 ระบุว่า “ยังหาคนที่เหมาะสมไม่ได้” อันดับ 2 ร้อยละ 25.65 ระบุว่าเป็น นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (พรรคประชาธิปัตย์) อันดับ 3 ร้อยละ 15.40 ระบุว่าเป็น นายอนุทิน ชาญวีรกูล (พรรคภูมิใจไทย) อันดับ 4 ร้อยละ 12.85 ระบุว่าเป็น นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ (พรรคประชาชน) อันดับ 5 ร้อยละ 2.50 ระบุว่าเป็น พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
อันดับ 6 ร้อยละ 2.45 ระบุว่าเป็น พลเอกรังษี กิติญาณทรัพย์ (พรรคเศรษฐกิจ) อันดับ 7 ร้อยละ 2.05 ระบุว่าเป็น นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค (พรรครวมไทยสร้างชาติ) อันดับ 8 ร้อยละ 1.85 ระบุว่าเป็น นายวันมูหะมัดนอร์ มะทา (พรรคประชาชาติ) ขณะที่อันดับ 9 ร้อยละ 1.25 ระบุว่าเป็น นายจุลพันธ์ อมรวิวัฒน์ (พรรคเพื่อไทย) และ คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ (พรรคไทยสร้างไทย) ในสัดส่วนที่เท่ากัน
เมื่อถามถึงพรรคการเมืองที่คนใต้จะสนับสนุนในวันนี้ พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 28.60 ระบุว่าเป็น พรรคประชาธิปัตย์ อันดับ 2 ร้อยละ 28.45 ระบุว่า “ยังหาพรรคการเมืองที่เหมาะสมไม่ได้” อันดับ 3 ร้อยละ 17.80 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชน อันดับ 4 ร้อยละ 11.65 ระบุว่าเป็น พรรคภูมิใจไทย อันดับ 5 ร้อยละ 3.90 ระบุว่าเป็น พรรครวมไทยสร้างชาติ
อันดับ 6 ร้อยละ 2.45 ระบุว่าเป็น พรรคเพื่อไทย อันดับ 7 ร้อยละ 1.95 ระบุว่าเป็น พรรคประชาชาติ อันดับ 8 ร้อยละ 1.65 ระบุว่าเป็น พรรคเศรษฐกิจ และอันดับ 9 ร้อยละ 1.55 ระบุว่าเป็น พรรคพลังประชารัฐ
นอกจากนี้ ร้อยละ 1.65 ระบุพรรคอื่น ๆ ได้แก่ พรรคไทยสร้างไทย พรรคกล้าธรรม พรรคไทยก้าวใหม่ พรรคชาติไทยพัฒนา พรรคชาติพัฒนา พรรคเสรีรวมไทย พรรคไทยภักดี รวมถึงผู้ที่ไม่ประสงค์ลงคะแนน (Vote No) ขณะที่ร้อยละ 0.35 ระบุว่าไม่ตอบหรือไม่สนใจ