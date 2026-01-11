"พีระพันธุ์" ปักธงเจริญกรุง-บางรักปลุกการค้าย่านเมืองเก่า ดันนโยบายเยาวชน รับคำชมลดภาระพลังงาน

หัวหน้ารทสช. ปักธง! เจริญกรุง-บางรัก ชู ปลุกการค้าย่านเมืองเก่า ดันนโยบายเยาวชน ชาวบ้านปลื้ม 'สู้เพื่อประชาชน' ลดภาระพลังงาน
วันที่ (11 มกราคม 2569) นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค หัวหน้าพรรครวมไทยสร้างชาติ พร้อมด้วย นายพลัฏฐ์ ศิริกุลพิสุทธิ์ ผู้สมัคร สส. กทม. เขต 1 (พระนคร, ป้อมปราบฯ, สัมพันธวงศ์, บางรัก) เบอร์ 6 ลงพื้นที่ย่านเจริญกรุง-บางรัก พบปะพี่น้องประชาชนและรับฟังปัญหาในพื้นที่
.
นายพีระพันธุ์ได้เข้าเยี่ยมชม 'มัสยิดฮารูณ' มัสยิดเก่าแก่ที่มีอายุกว่า 120 ปี ซึ่งถือเป็นศูนย์รวมจิตใจและชุมชนต้นแบบที่หลายศาสนาอยู่ร่วมกันอย่างสันติ โดยผู้นำชุมชนได้สะท้อนความต้องการด้านนโยบายเยาวชน เนื่องจากปัจจุบันจำนวนเด็กในพื้นที่ลดน้อยลง จึงอยากให้พรรครวมไทยสร้างชาติ ผลักดันนโยบายที่ส่งเสริมเยาวชนให้มากขึ้น
.
นอกจากนี้ ผู้นำชุมชนยังได้กล่าวขอบคุณนายพีระพันธุ์ที่เคยให้ความช่วยเหลือ จนชาวบ้านได้รับเงินชดเชยเยียวยาเดือนละ 10,000 บาท จากผลกระทบการก่อสร้างโรงแรมขนาดใหญ่ที่อยู่ติดกับชุมชน
.
จากการพบปะผู้ค้าบริเวณถนนเจริญกรุง นายพลัฏฐ์ ระบุว่าภารกิจสำคัญของพรรครวมไทยสร้างชาติ คือการฟื้นฟูย่านการค้าเก่าแก่แห่งนี้ให้กลับมาคึกคักเหมือนในอดีต หลังผู้ค้าสะท้อนว่าปัจจุบันบรรยากาศเงียบเหงาลงอย่างมาก จากเดิมที่เคยค้าขายได้จนถึงช่วงดึก แต่ปัจจุบันเพียงช่วงหัวค่ำก็เริ่มไร้ผู้คน
"เป้าหมายของเราคือการทำให้ร้านค้าเก่าแก่ในย่านนี้กลับมาขายดี และดึงดูดให้คนกลับมาจับจ่ายใช้สอยเหมือนเดิม" นายพลัฏฐ์ กล่าว
.
ขณะเดียวกัน ประชาชนในพื้นที่ได้สะท้อนปัญหา ราคาแก๊สหุงต้มที่สูงขึ้น ซึ่งกระทบต่อค่าครองชีพโดยตรง โดยมีประชาชนจำนวนมากเข้ามาให้กำลังใจนายพีระพันธุ์ พร้อมขอบคุณที่ยืนหยัดสู้เพื่อประชาชนในเรื่องการลดภาระค่าพลังงานมาโดยตลอด
.
นายพีระพันธุ์ได้ฝากถึงพี่น้องชาวบางรักและเขต 1 ให้ความไว้วางใจพรรครวมไทยสร้างชาติ โดยย้ำว่า วันที่ 8 กุมภาพันธ์ นี้ ขอให้ตัดสินใจเลือกคนที่ตั้งใจทำงานจริง เข้าไปทำหน้าที่ปกป้องผลประโยชน์ของประชาชน โดยกาเบอร์ 6 ทั้ง 2 ใบ
.