สกายวอล์คเมืองกาญจน์คึกคัก 3 พรรคลงพื้นที่ขอคะแนน เจอกันจับมือทักทาย บรรยากาศชื่นมื่น

กาญจนบุรี - การเมือง กาญจนบุรีคึกคัก ผู้สมัคร สส. 3 พรรคใหญ่ลงพื้นที่ถนนคนเดินสกายวอล์คเมืองกาญจน์ แจกแผ่นพับ–ชูนโยบาย พบปะประชาชนแน่นพื้นที่ ก่อนเจอกันโดยบังเอิญ ต่างจับมือแสดงความยินดี สะท้อนการแข่งขันบนกติกาเดียวกัน
วันนี้ ( 17 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริเวณสกายวอล์ค ถนนคนเดินริมน้ำแคว เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ซึ่งเปิดเป็นถนนคนเดิน มีประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติออกมาเดินจับจ่ายเลือกซื้อสินค้าและท่องเที่ยวกันอย่างคึกคักตลอดแนวเส้นทาง
โอกาสเดียวกันนี้ ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจาก 3 พรรคการเมือง ประกอบด้วย พรรคประชาชน พรรคเพื่อไทย และพรรคปวงชนไทย ต่างลงพื้นที่ขอคะแนนเสียงจากประชาชน โดยพรรคประชาชนและพรรคเพื่อไทยส่งผู้สมัครพร้อมทีมงานเดินแจกแผ่นพับนโยบาย พบปะพูดคุยกับประชาชนภายในถนนคนเดิน
ขณะที่พรรคปวงชนไทย นำโดย คุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคและแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี พร้อมผู้สมัคร สส.ทั้ง 3 เขต ใช้รถพร้อมเครื่องขยายเสียงลงพื้นที่ในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี ประชาสัมพันธ์นโยบายหลัก 10 ข้อ มุ่งแก้ไขปัญหาปากท้องและคุณภาพชีวิตของประชาชน พร้อมขอแรงสนับสนุนให้ผู้สมัครทั้ง 3 เขตได้เข้าไปทำหน้าที่ในสภา
จากนั้นคณะพรรคปวงชนไทยได้เดินทางไปกราบสักการะศาลหลักเมืองกาญจนบุรี ก่อนเข้าสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 บริเวณหน้าประตูเมืองกาญจนบุรี และเดินลงพื้นที่สกายวอล์คถนนคนเดิน เพื่อแจกแผ่นพับนโยบายแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว
ระหว่างนั้น นายอัครนันท์ กัณณ์กิตตินันท์ หรือ “สส.กอล์ฟ” ผู้สมัครพรรคเพื่อไทย พร้อมทีมงาน ได้เดินพบปะประชาชนในถนนคนเดินจนเสร็จภารกิจ และได้เดินทางออกจากพื้นที่ ขณะที่คณะพรรคปวงชนไทยได้พบกับ นายภูวนาถ รัศมีฤกษ์เศรษฐ์ พร้อมทีมผู้สมัครจากพรรคประชาชน โดยทั้งสองฝ่ายได้ทักทายจับมือแสดงความยินดีต่อกัน ท่ามกลางบรรยากาศเป็นกันเอง พร้อมกล่าวว่า “เราไม่แตกต่างกัน มีสินค้าออกมาให้ประชาชนเลือก ต้องแล้วแต่ประชาชนจะเลือกของใคร” สร้างภาพบรรยากาศการแข่งขันทางการเมืองอย่างสร้างสรรค์
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ถนนคนเดินสกายวอล์คเมืองกาญจนบุรีมีร้านค้าตั้งเรียงรายเกือบ 500 ร้าน ระยะทางยาวกว่า 1 กิโลเมตร มีประชาชนออกมาเดินเที่ยวและจับจ่ายอย่างหนาแน่นตลอดช่วงเย็น
ด้านคุณเอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย เปิดเผยว่า การลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีในครั้งนี้ เพื่อขอพรจากศาลหลักเมืองและพบปะประชาชน โดยพรรคปวงชนไทยส่งผู้สมัครเพียง 3 เขต คือ เขต 1 เขต 2 และเขต 4 ซึ่งมั่นใจว่าทั้ง 3 เขตมีโอกาส เพราะผู้สมัครล้วนเป็นคนในพื้นที่ อีกทั้งตนเองและครอบครัวมีความผูกพันกับจังหวัดกาญจนบุรีมาอย่างยาวนาน
คุณเอกสิทธิ์ ระบุอีกว่า พรรคปวงชนไทยมุ่งเน้นแก้ไขปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นหลัก โดยพบว่ากาญจนบุรีกำลังประสบปัญหาเศรษฐกิจซบเซา จำเป็นต้องเร่งฟื้นฟูการท่องเที่ยวทั้งคนไทยและต่างชาติ พร้อมชี้ว่าปัจจุบันการเดินทางสะดวกมากขึ้นจากเส้นทางมอเตอร์เวย์ ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯ ไม่ถึง 1 ชั่วโมง จึงเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจจังหวัด
“ขอฝากพี่น้องประชาชนชาวกาญจนบุรี สนับสนุนพรรคปวงชนไทย เราพร้อมเข้ามาช่วยพัฒนาจังหวัดให้เจริญยิ่งขึ้น ปัญหาหลักของประเทศวันนี้คือปัญหาปากท้อง ซึ่งตรงกับนโยบายของพรรคอย่างชัดเจน” คุณเอกสิทธิ์ กล่าวทิ้งท้าย