เดินไม่แผ่ว! ”หน.อาร์ท เอกสิทธิ์“ นำผู้สมัครพรรคปวงชนไทยหมายเลข 23 ลุย ลงพื้นที่พบชุมชน-ตลาด วันเดียว 6 เขตรวด
วันนี้(7ม.ค.69) อาร์ท เอกสิทธิ์ คุณานันทกุล หัวหน้าพรรคปวงชนไทย หมายเลข 23 นำทีมกรรมการบริหารพรรค ผู้สมัครสส.ทั้งแบบบัญชีรายชื่อและแบบแบ่งเขต กทม. ยังคงเดินรณรงค์หาเสียงแนะนำตัวผู้สมัครเพื่อขอคะแนนจากพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งวันนี้เดินกัน 6 เขตรวด โดยบางจุดมีมาสคอตน้องหมี “ปวงชนไทย” ร่วมเดินหาเสียงด้วย ได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นอย่างดี
โดยทีมพรรคปวงชนไทย เริ่มเดินสายแนะนำตัวผู้สมัคร ตั้งแต่ตลาดเอี่ยมสมบัติ ช่วยนายอธิป เพศยนาวิน (บอย) หมายเลข 2 ชุมชนคลองทับช้าง นายเกรียงไกร สาลีผล (แพท) หมายเลข 13
จากนั้นไปที่ชุมชนแฟลตเคหะคลองจั่นแห่งชาติ ซึ่งเป็นพื้นที่ของ นางสาวชนิดาภา สนิมทอง (ปูปู้) ผู้สมัคร หมายเลข 12 โดยบางช่วงได้ใช้รถตุ๊กตุ๊ก ช่วยในการประชาสัมพันธ์แนะนำตัวผู้สมัครด้วย ก่อนเดินทางไปที่ย่านทาวน์อินทาวน์ ทักทายผู้ขับรถจักรยานยนต์รับจ้าง พ่อค้าแม่ขายและประชาชนในพื้นที่ ของนางสาวเฌอมินทร์ สถิตโอฬารโรจน์ (อิม) หมายเลข 14 ต่อด้วยพื้นที่ ตลาดถนอมมิตร ซอยวัชรพล พรรคปวงชนไทยช่วยนายพุฒิพัฒน์ ธีรสกุลสิทธิ์ (เอ็ด) หมายเลข 10
ทั้งนี้ นายเอกสิทธิ์ ได้เดินทักทายพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนผู้มาจับจ่ายซื้อของภายในตลาดนวลจันทร์ 38 ได้แจกเอกสารแนะนำตัวพร้อม กล่าวทักทายว่าวันนี้ ขอโอกาสให้พรรคปวงชนไทย หมายเลข 23 และผู้สมัครแบบแบ่งเขตทุกคนเข้ามาทำงานแก้ปัญหาในพื้นที่ให้คนทุกกลุ่มช่วงวัย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของพี่น้องประชาชน สร้างคน สร้างงาน สร้างอาชีพ อัพสกิลพัฒนาทักษะ เพิ่มรายได้ให้กับพี่น้องแรงงานทั้งในและนอกระบบทั่วประเทศได้ทันที