ตชด.สนธิกำลังรวบ 2 ผู้ต้องหาขนไอซ์ล็อตใหญ่กว่า 300 กิโลฯ เตรียมส่งเข้าภาคกลาง

สกลนคร-ตำรวจตระเวนชายแดนภาค 2 สนธิกำลังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวบตัว 2 ผู้ต้องหารับจ้างขนไอซ์ล็อตใหญ่กว่า 300 กิโลกรัม สารภาพรับค่าจ้าง 100,000 บาท ขนจากชายแดนอ.ธาตุพนม หวังนำไปส่งพื้นที่ตอนในของประเทศ
ค่ำวานนี้ (16 ม.ค.) ที่ลานจอดรถตลาดบายพาส อ.เมือง จ.สกลนคร พ.ต.อ.คณิต กลิ่นศรีสุข รอง ผบก.ตชด.ภาค 2 พร้อมด้วย ร.ต.อ.คมสัน นิลสมบูรณ์ หน.ชปข.บก.ตชด.ภาค 2 ร่วมกับ นปส.ขกท.ศปก.ทบ.(ขกท.กกล.สุรศักดิ์มนตรี), สำนักการข่าว กอ.รมน,สำนักปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.), กก.3 บก.ปส.2, ชปพ.ศอ.ปส.ทร.(นสร.กร.), ศรภ.กอง 12, เจ้าหน้าที่ฝ่ายข่าวศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบก, ศวข.อุดรธานี (บช.ปส.), กก.ตชด.23, ตชด.236, ชปช.6 กกล.สุรศักดิ์มนตรี, ชุดรวบรวมตรวจสอบข่าว (201)
ได้ปฏิบัติการจับกุมผู้ต้องหาขนไอซ์ล็อตใหญ่ ประกอบด้วยนายรุ่งศักดิ์ อายุ 34 ปี ม.5 ต.คำแก้ว อ.โซ่พิสัย จ.บึงกาฬ (เสื้อน้ำเงิน), นายกฤตภาส อายุ 48 ปี ม.1 ต.หาดแพง อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม (เสื้อแดง) พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ไอซ์ ) น้ำหนักประมาณ 300 กิโลกรัม และรถยนต์ ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นเวลอส สีขาว ทะเบียน 4ขห 7448 กทม., รถยนต์ตู้ ยี่ห้อโตโยต้า สีขาว ทะเบียน ฮภ 7931 กทม.
ภายหลังเจ้าหน้าที่ชุดจับกุม สืบทราบว่าจะมีการลำเลียงยาเสพติดจากชายแดนพื้นที่ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ขึ้นฝั่งไทยเพื่อลักลอบลำเลียงเข้าพื้นที่ชั้นใน บริเวณภาคกลางของประเทศ จึงทำการซุ่มจับกุม กระทั่งเห็นเป้าหมายนายรุ่งศักดิ์ อายุ 34 ชาว จ.บึงกาฬ เป็นคนขับรถยนต์ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นเวลอส ลำเลียงไอซ์ในกระสอบถุงดำ มาเกือบเต็มคันรถ โดยมีนายกฤตภาส อายุ 48 ปี ชาว จ.นครพนม เป็นคนขับรถตู้ทำหน้าที่สเก๊าหน้า เช็คเส้นทางด่านตรวจ
เจ้าหน้าที่จึงติดตามรถต้องสงสัยทั้งคู่ จาก จ.นครพนม กระทั่งมาทำการตรวจยึดได้พื้นที่ อ.เมือง จ.สกลนคร บริเวณลานจอดรถตลาดบายพาส โดยทั้งคู่อ้างว่าได้ค่าจ้างขนลำเลียงครั้งนี้ 100,000 บาท เจ้าหน้าที่จึงจับกุมตัวทั้ง 2 คน นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป