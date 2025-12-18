ทบ.โต้กัมพูชาเดือด! ยันไทยถล่มเฉพาะเป้าทหาร ผบ.ทบ.สั่งสถาปนาแนวชายแดน เร่งทลายศักยภาพกองทัพเขมร ผลปฏิบัติการเข้าทางไทย

ทบ. โต้ ‘กัมพูชา’ ยัน ‘ไทย’ โจมตีเฉพาะเป้าหมาย ‘ทางทหาร’ เผยสถานการณ์ล่าสุด เผย ผบ.ทบ. ตั้งเป้าคือการ ‘สถาปนาแนวชายแดน’ ตามแนว ‘เส้นปฏิบัติการไทย’ เร่งทำลายขีดความสามารถ ‘ทหารกัมพูชา’ ที่เป็นภัยคุกคามฝ่ายไทย ชี้ภาพรวมการปฏิบัติการทางทหารมีแนวโน้มที่ดี ผลลัพธ์ที่ได้มีลักษณะเป็นบวกต่อฝ่ายไทย
จากกรณีเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2568 เวลา 13.00 น. ฝ่ายข่าวของสถานีโทรทัศน์แห่งชาติกัมพูชาได้เผยแพร่ภาพอินโฟกราฟฟิก กล่าวหาว่ากองกำลังฝ่ายไทยดำเนินสงครามทำลายล้างต่อกัมพูชา และก่อให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้างพื้นฐาน อาทิ ถนน สะพาน และสิ่งปลูกสร้างสำคัญ ตลอดจนสร้างความเสียหายต่อแหล่งมรดกโลกและโบราณสถานที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม นั้น
พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ชี้แจงว่า ข้อกล่าวหาดังกล่าวไม่เป็นความจริงและเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างสิ้นเชิง กองทัพบกยืนยันว่า การปฏิบัติการของฝ่ายไทยมุ่งโจมตีเฉพาะเป้าหมายทางทหารเท่านั้น โดยมีข้อมูลและข้อพิสูจน์ประกอบ ซึ่งอาจจะนำเสนอให้ในโอกาสและช่วงเวลาที่เหมาะสม
สำหรับกรณีโบราณสถานหรือสิ่งปลูกสร้างต่างๆ กองทัพบกขอยืนยันว่า เนื่องจากพื้นที่ดังกล่าวมีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติการทางทหารทั้งในทางตรง และทางอ้อมอย่างชัดเจน ในกรณีผลกระทบต่อโบราณสถาน ฝ่ายกัมพูชาคือผู้ที่ต้องรับผิดชอบเพราะการใช้สถานที่ดังกล่าวเพื่อกิจกรรมทางทหารใช้คุกคามฝ่ายไทย ย่อมส่งผลให้สถานที่นั้นๆ เสียสิทธิ์ในการถูกคุ้มครองในทันที
และกรณีฝ่ายไทยมีการดำเนินการทางทหารต่อเป้าหมายทางทหารนั้นๆ ก็จะเป็นไปในลักษณะดำเนินการเฉพาะจุดที่เกี่ยวข้อง ตามความจำเป็น หรือเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องจริง ยืนยันไม่มีผลกระทบต่อพลเรือนที่ไม่เกี่ยวข้องอย่างแน่นอน
ทั้งนี้เพื่อการจำกัดวงความเสียหายให้เกิดขึ้น เท่าที่จำเป็นเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ใช่ทำลายในลักษณะแบบเหมารวมทั่วทั้งบริเวณ ซึ่งอยู่ในกรอบหลักกฎหมาย และหลักมนุษยธรรมของสากล
ในส่วนของสถานการณ์ล่าสุด โฆษกกองทัพบกระบุว่า ภาพรวมเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ และขณะนี้ยังไม่มีประเด็นที่น่ากังวล โดยที่หมายสำคัญทางทหารต่างๆ ที่อยู่ในแผนตามเป้าหมายของกองทัพบก
ส่วนใหญ่บรรลุผลเป็นไปตามเป้าหมายแล้ว เหลือเพียงบางส่วนซึ่งอยู่ในความพยายามที่ต้องดำเนินการอย่างรอบคอบ เพื่อจำกัดความสูญเสียของฝ่ายเราให้ได้มากที่สุด ตามนโยบาย และความห่วงใยของผู้บัญชาการทหารบก
ปัจจุบันเป้าหมายตามที่ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบไว้ คือการสถาปนาแนวชายแดนตามแนวเส้นปฏิบัติการไทย การเร่งทำลายขีดความสามารถทางทหารของฝ่ายกัมพูชาที่ส่งผลเป็นภัยคุกคามต่อฝ่ายไทยนั้น
จนถึงขณะนี้ในภาพรวมของการปฏิบัติการ ทางทหาร อยู่ในลักษณะมีแนวโน้มที่ดี ถึงแม้จะยังคงมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ในภาพรวมของผลลัพธ์ที่ได้ยังคงมีลักษณะที่เป็นบวกต่อฝ่ายไทย