ฝ่ายปกครองทองผาภูมิรวบรถตู้ลอบขนแรงงานเมียนมา 11 ราย บัตรหมดอายุยกชุด ประสาน ตม.ตรวจสอบก่อนดำเนินคดี

กาญจนบุรี - รถตู้ต้องสงสัยถูกสกัดคาด่านสามแยกทองผาภูมิ พบแรงงานเมียนมา 11 ราย พกเอกสารสำเนาหมดอายุ ผู้ว่าฯ กาญจนบุรีสั่งเข้ม ควบคุมตัวทั้งหมดส่ง ตม.ตรวจสอบ ก่อนดำเนินคดีฐานหลบหนีเข้าเมือง คนขับโดนข้อหา “ช่วยเหลือคนต่างด้าวหลบหนีการจับกุม”
เวลา 08.30 น. วันนี้( 7 พ.ย.) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี นายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายฑรัท เหลืองสอาด ปลัดจังหวัด และนายชาคริต ตันพิรุฬห์ นายอำเภอทองผาภูมิ ได้รับแจ้งจากสายข่าวว่ามีขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าวชาวเมียนมา โดยใช้รถยนต์ตู้สีขาว–หน้าดำ หมายเลขทะเบียนจังหวัดกาญจนบุรี เคลื่อนย้ายแรงงานจากพื้นที่สังขละบุรีเข้าสู่เขต อ.ทองผาภูมิ
หลังรับรายงานจึงสั่งการให้ นายยงยุทธ แสวงสุข ปลัดอำเภอ พร้อมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษฝ่ายปกครอง และสมาชิก อส.อำเภอทองผาภูมิที่ 9 ตั้งจุดตรวจเข้มบริเวณสามแยกทองผาภูมิ ถนนสาย 323 (สังขละบุรี–กาญจนบุรี) หมู่ 1 ต.ท่าขนุน
จนกระทั่งพบรถตู้โตโยต้า สีตรงตามที่สายข่าวแจ้ง ขับมาจากทางสังขละบุรีมุ่งหน้าอำเภอเมืองกาญจนบุรี เจ้าหน้าที่จึงเรียกตรวจ คนขับคือนายประสิทธิ์ อนันต์ อายุ 33 ปี ชาว อ.สามพราน จ.นครปฐม ยอมให้ตรวจค้นโดยดี
ภายในรถพบแรงงานชาวเมียนมา 11 ราย แบ่งเป็นชาย 7 ราย หญิง 4 ราย เจ้าหน้าที่ให้ทั้งหมดลงมาจากรถเพื่อตรวจสอบเอกสาร แม้ทุกคนจะมีเอกสารแสดงตัว แต่เป็นเพียงสำเนาไม่มีการรับรอง เช่น สำเนาสูติบัตรคนต่างด้าว สำเนาเอกสาร CI และสำเนาใบอนุญาตทำงานตามมติ ครม. 5 กรกฎาคม 2565 ซึ่งหมดอายุแล้วทั้งหมด
ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีจึงสั่งควบคุมตัวแรงงานทั้ง 11 รายไว้ และประสาน พ.ต.อ.กรณ์ สมคะเณย์ ผกก.ตม.กาญจนบุรี นำเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเข้าตรวจสอบเอกสารอย่างละเอียดอีกครั้ง ก่อนส่งต่อพนักงานสอบสวน สภ.ทองผาภูมิ ดำเนินคดีในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย
ขณะที่นายประสิทธิ์ คนขับรถตู้ ถูกแจ้งข้อหาช่วยเหลือ ซ่อนเร้น หรือกระทำการใด ๆ เพื่อให้คนต่างด้าวพ้นจากการจับกุม เบื้องต้นให้การว่า ไปรับแรงงานทั้งหมดจากท่าน้ำศาลาแดง บ้านจองอั่ว ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี ตั้งแต่เวลา 03.00 น. เพื่อนำไปส่งจุดนัดหมายในพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี ก่อนมีผู้อื่นมารับต่อ
ด้านแรงงานให้การผ่านล่ามว่า ลักลอบข้ามชายแดนเข้ามา แล้วนั่งเรือขึ้นฝั่งที่ท่าน้ำศาลาแดง ก่อนมีรถตู้มารับ โดยตั้งใจจะเดินทางไปทำงานในจังหวัดชั้นใน เช่น สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม โดยต้องจ่ายค่าหัวให้นายหน้า 15,000–16,000 บาทต่อราย แต่ถูกจับกุมก่อนถึงปลายทาง
คดีอยู่ระหว่างสอบสวนเพิ่มเติมโดยเจ้าหน้าที่เพื่อขยายผลถึงขบวนการลักลอบนำพาแรงงานต่างด้าวในพื้นที่ชายแดนสังขละบุรี–ทองผาภูมิ.