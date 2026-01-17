ญาติเหยื่อเครนถล่มสุดเศร้า สูญเสียเสาหลักครอบครัว ลูกชายเผยมีลางสังหรณ์ก่อนเกิดเหตุ

เพชรบูรณ์-ร่างเหยื่อเครนถนนพระราม 2 ทับเสียชีวิตไปถึงภูมิลำนาเพชรบูรณ์แล้ว สวดอภิธรรมคืนแรกญาติสุดเศร้าเ พราะเป็นคนดีขยันทำงานหาเลี้ยงลูกหลานและแม่ยาย ลูกชายเผยแม่ที่จากไปมาเข้าฝันให้โทรหาพ่อก่อนเกิดเหตุ
วันนี้ (17 ม.ค.) กรณีเครนโครงการก่อสร้างบนถนนพระราม 2 ขาออก จ.สมุทรสาคร ถล่มลงมาทับรถและคนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิต 2 ราย บาดเจ็บอีกหลายคน เหตุเกิดวันที่ 15 ธ.ค.ที่ผ่านมานั้น พบว่าหนึ่งในผู้เสียชีวิตคือนายสมพงษ์ ศรีสุข อายุ 50 ปี ชาวบ้านเลขที่ 86 หมู่บ้านคลองยาง หมู่ 3 ต.ภูน้ำหยด อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ โดยประสบเหตุขณะขับรถยนต์ตู้ทึบ หมายเลขทะเบียน 2 ฒห 3739 กรุงเทพฯ ซึ่งได้สร้างความเศร้าโศกเสียใจให้กับครอบครัวของนายสมพงษ์เป็นอย่างมาก เนื่องจากนายสมพงษ์ถือเป็นคนทำงานที่หาเลี้ยงคนในครอบครัวหรือถือเป็นเสาหลักของครอบครัว
ช่วงคืนวันที่ 16 ม.ค.ที่ผ่านมาที่ศาลาวัดคลองยางศิริธรรมซึ่งตั้งอยู่ในหมู่บ้านคลองยาง ญาติได้ตั้งศพเพื่อบำเพ็ญกุศลโดยมีการสวดอภิธรรมเป็นคืนแรก ท่ามกลางบรรยากาศที่หดหู่ใจ โดยหลังเสร็จพิธีทางญาติต่างระบุว่าเป็นความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่ของครอบครัว รวมทั้งไม่อยากให้เกิดขึ้นกับครอบครัวอื่นดังนั้นหากเป็นไปไม่ได้ก็ไม่อยากให้มีการก่อสร้างโครงการนี้ต่อไปอีก เพราะถ้าฝืนก่อสร้างต่อไปเกรงว่าจะเกิดความไม่ปลอดภัยขึ้นอีกซ้ำซาก
ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคลองยาง กล่าวว่าตามปกติผู้ตายเป็นคนนิสัยดีมากและขยันทำงานเลี้ยงดูลูกและหลานเพราะภรรยาได้เสียชีวิตไปก่อนหน้านี้แล้ว นายสมพงษ์ยังรับเลี้ยงดูมารดาของภรรยาหรือแม่ยายเป็นอย่างดีอีกด้วย กระทั่งก่อนเกิดเหตุได้ขับรถตู้ทึบคันดังกล่าวออกไปทำงานตามปกติโดยได้นัดหมายกับลูกชายว่าจะกลับมาหาลูกในวันที่ 16 ม.ค.นี้ แต่ปรากฎว่าก็มาเกิดเหตุการณ์น่าเศร้านี้ขึ้นเสียก่อน ตนจึงอยากให้มีการถอดบทเรียนจากอุบัติเหตุและมีการเยียวยาช่วยเหลือครอบครัวนี้อย่างเต็มที่แม้จะทดแทนชีวิตที่สูญเสียไปแล้วไม่ได้ก็ตาม
ด้านบุตรชายของนายสมพงษ์ กล่าวว่าก่อนที่บิดาจะเสียชีวิตได้ 2-3 วัน ตนได้ฝันถึงมารดาหรือแม่ซึ่งแม่ได้บอกให้ตนโทรศัพท์ไปหาพ่อบ้าง ตนจึงได้โทรศัพท์ไปหาตามที่แม่บอกในฝันทำให้ได้คุยกับพ่อในวันก่อนเกิดเหตุ โดยพ่ออยู่ที่ทำงานและบอกว่าหากขับรถไปส่งสินค้าแถวบ้านจะแวะไปหา จากนั้นก็ติดต่อกับพ่อไม่ได้อีกเลย กระทั่งทราบข่าวว่าพ่อประสบอุบัติหตุเครนถล่มทับและเสียชีวิตแล้วดังกล่าว.