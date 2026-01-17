อีกแล้ว! ถนนพระราม 2 ทรุดเป็นหลุมยักษ์ รถกระบะตกหัวทิ่ม 1 คัน การจราจรติดขัดอย่างหนัก

สมุทรสาคร - เกิดเหตุถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้า กทม. ทรุดตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่เท่ารถกระบะ บริเวณหน้าบิ๊กซี พระราม 2 รถกระบะตกหลุม 1 คัน ส่งผลการจราจรติดขัดหนักทั้งขาเข้า–ขาออก เจ้าหน้าที่เร่งปิดน้ำและแก้ไขสถานการณ์
เมื่อเวลาประมาณ 06.30 น. วันนี้ ( 17 ม.ค.) เกิดเหตุถนนพระราม 2 ฝั่งขาเข้ากรุงเทพมหานคร บริเวณหน้าบิ๊กซี พระราม 2 พื้นที่ตำบลมหาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร เกิดการทรุดตัวยุบลงเป็นหลุมขนาดใหญ่ บนช่องทางคู่ขนาน ลักษณะกว้างและลึกประมาณเท่ารถกระบะ มีน้ำท่วมขังเนื่องจากท่อประปาแตก
ในที่เกิดเหตุพบรถกระบะ 1 คัน ประสบอุบัติเหตุหัวทิ่มตกลงไปในหลุม ส่งผลให้ช่องทางการจราจรบริเวณดังกล่าว เหลือเพียง 1 ช่องทาง ทำให้การจราจรติดขัดอย่างหนักทั้งฝั่งขาเข้าและขาออกเมือง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้เข้าพื้นที่เร่งปิดน้ำในจุดเกิดเหตุ พร้อมจัดการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร และเตรียมตรวจสอบสาเหตุการทรุดตัวของผิวจราจรอย่างเร่งด่วน
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ขอแจ้งเตือนผู้ใช้เส้นทางถนนพระราม 2 ให้หลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวในช่วงเช้านี้ หากไม่มีความจำเป็น และติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิด