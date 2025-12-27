ถนนสายเอเชียขาขึ้นรถแน่นทุกช่องจราจร ประชาชนแห่กลับภูมิลำเนา-เที่ยวเหนือรับปีใหม่

อ่างทอง – การจราจรถนนสายเอเชียขาขึ้นผ่านจังหวัดอ่างทองยังหนาแน่น รถสัญจรเต็มทุกช่องทางต่อเนื่องตลอดทั้งวัน ประชาชนจำนวนมากเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยวภาคเหนือในช่วงวันหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ขณะที่ตำรวจจราจรเร่งอำนวยความสะดวก ป้องกันอุบัติเหตุ
เวลา 13.30 น. วันนี้( 27 ธ.ค.) รายงานสภาพการจราจรถนนสายเอเชีย (ขาขึ้น) ช่วงผ่านจังหวัดอ่างทอง ตั้งแต่รอยต่ออำเภอมหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผ่านพื้นที่อำเภอเมืองอ่างทอง และอำเภอไชโย มุ่งหน้าอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี พบว่ามีปริมาณรถสัญจรจำนวนมากเต็มทุกช่องจราจรอย่างต่อเนื่อง
การจราจรสามารถเคลื่อนตัวได้ด้วยความเร็วเฉลี่ยประมาณ 70–90 กิโลเมตรต่อชั่วโมง มีการชะลอตัวเป็นช่วง ๆ โดยเฉพาะบริเวณทางเข้า-ออกปั๊มน้ำมัน ปตท.สาขาไชโย ช่วงกิโลเมตรที่ 59–60 ตำบลจรเข้ร้อง อำเภอไชโย
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรไชโย ได้จัดกำลังอำนวยความสะดวกด้านการจราจรบริเวณจุดทางออกปั๊มน้ำมัน ปตท. เพื่อจัดระเบียบการสัญจรและลดความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ
ขณะเดียวกัน เส้นทางมุ่งหน้าอำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี ยังคงมีปริมาณรถหนาแน่น และคาดว่าในช่วงเย็นจนถึงค่ำของวันนี้ จะมีรถสัญจรผ่านจังหวัดอ่างทองบนถนนสายเอเชียเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เช่นเดียวกับตลอดทั้งวัน