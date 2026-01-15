เครนก่อสร้างทางด่วนพระราม 2–สมุทรสาคร เกิดอุบัติเหตุล้มทับรถยนต์ เสียชีวิต 2 ราย จนท.เร่งปิดพื้นที่ตรวจสอบ

สมุทรสาคร - เกิดเหตุอุบัติเหตุเครนก่อสร้างโครงการทางด่วนบนถนนพระราม 2 ช่วงสมุทรสาคร ล้มทับรถยนต์ที่สัญจรผ่าน เบื้องต้นมีผู้เสียชีวิต 2 ราย เจ้าหน้าที่เร่งเคลียร์พื้นที่และตรวจสอบสาเหตุ
เมื่อเวลา 09.15 น. วันนี้( 15 ม.ค.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เกิดเหตุเครนก่อสร้างโครงการทางด่วนบนถนนพระราม 2 ช่วงพระราม 2–สมุทรสาคร ขาออก บริเวณหน้าโรงแรมปารีส ก่อนขึ้นสะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน จังหวัดสมุทรสาคร เกิดอุบัติเหตุล้มลงทับรถยนต์ที่กำลังสัญจรผ่านบริเวณดังกล่าว
เบื้องต้นได้รับแจ้งว่ามีรถยนต์ถูกเครนทับเสียหายจำนวน 2 คัน ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บและติดอยู่ภายในรถ เจ้าหน้าที่กู้ภัย ตำรวจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งเข้าพื้นที่ช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกด้านการจราจร
ล่าสุดมีรายงานยืนยันพบผู้เสียชีวิตแล้ว 2 ราย ขณะที่เจ้าหน้าที่ได้ปิดกั้นพื้นที่ชั่วคราว เพื่อเคลียร์ซากเครนและรถยนต์ พร้อมตรวจสอบสาเหตุของอุบัติเหตุอย่างละเอียด รวมถึงมาตรการความปลอดภัยในการก่อสร้างโครงการดังกล่าว
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่จะมีการรายงานความคืบหน้าให้ทราบต่อไป