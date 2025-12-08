xs
ตร.สระแก้วระดมกำลัง 400 นาย รับสถานการณ์ชายแดน พร้อมอพยพปชช.ทันที

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ตำรวจสระแก้วระดมกำลัง 400 นาย ตรวจความพร้อมรับสถานการณ์ชายแดน เข้มแผน “พิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง” เตรียมพร้อมอพยพประชาชนทันทีตามคำสั่ง

วันนี้ (8 ธ.ค.) มีรายงานว่าตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว ได้เรียกกำลังชุดควบคุมฝูงชน ภ.จว.สระแก้ว และกำลังตำรวจกองกำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรจังหวัดสระแก้ว จำนวน 400 นาย เพื่อตรวจความพร้อมของกำลังพล อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ณ สภ.โคกสูง จ.สระแก้ว พร้อมสนับสนุนและอำนวยความสะดวกการอพยพประชาชน ตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง กำลังพลสามารถปฏิบัติภารกิจได้ทันทีตามคำสั่งการ เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 8 ธันวาคม 2568


ทั้งนี้ พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ สั่งการกำชับให้ตำรวจในพื้นที่แนวชายแดน ปฏิบัติตามแผนพิทักษ์พื้นที่ส่วนหลัง ได้แก่ 1.ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด และเตรียมพร้อมสนับสนุนการอพยพประชาชนทันทีหากมีคำสั่ง 2.เตรียมกำลังพล อาวุธ ยุทโธปกรณ์ และยานพาหนะ ให้พร้อมปฏิบัติภารกิจร่วมกับหน่วยความมั่นคง 3.เพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยพื้นที่ส่วนหลัง เพื่อคุ้มครองชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 4.อำนวยความสะดวกด้านการจราจร รองรับการเคลื่อนย้ายกำลังและการอพยพประชาชน




