รฟฟ.รฟท. ผนึกกำลังตำรวจคลองหลวง ตรวจเข้มแนวรางรังสิต–เชียงรากน้อย ยกระดับมาตรการความปลอดภัย

เมื่อเร็ว ๆ นี้ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด โดยส่วนปฏิบัติการรักษาความปลอดภัย ร่วมกับส่วนสื่อสารองค์กร และเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรคลองหลวง ได้จัดกำลังลงพื้นที่ตรวจสอบแนวทางรถไฟในช่วงสถานีรังสิต – เชียงรากน้อยอย่างละเอียด เพื่อเสริมสร้างมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งนี้ ได้มีการสำรวจสภาพพื้นที่ จุดเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติการณ์ รวมถึงตรวจความพร้อมของระบบความปลอดภัยตลอดแนวเส้นทาง
ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ มีวิศวกรผู้เชี่ยวชาญด้านระบบรางและระบบจ่ายกำลังไฟฟ้าร่วมตรวจสอบเชิงเทคนิค เพื่อประเมินสภาพโครงสร้างพื้นฐาน สภาพราง อุปกรณ์ไฟฟ้า และระบบที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้มั่นใจว่าการเดินรถมีความปลอดภัยตามมาตรฐาน พร้อมทั้งสนับสนุนข้อมูลเชิงวิศวกรรมสำหรับการวางมาตรการป้องกันและการปรับปรุงในอนาคต ในการดำเนินงานดังกล่าวสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของบริษัทในการดูแลความปลอดภัยของผู้โดยสาร เจ้าหน้าที่ และทรัพย์สิน พร้อมยกระดับคุณภาพการให้บริการให้มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้อย่างต่อเนื่อง