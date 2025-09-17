IOT ลงพื้นที่ชายแดน ดูแนวลวดหนามบ้านหนองหญ้าแก้วก่อนม็อบป่วน ขื่นชมไทยทำงานมีมาตรฐาน

กองทัพไทยนำ IOT ลงพื้นที่ชายแดน ดูแนวลวดหนามบ้านหนองหญ้าแก้ว จังหวัดสระแก้ว พร้อมสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศ หัวหน้าคณะชื่นชมกองทัพไทยปฏิบัติหน้าที่อย่างมีมาตรฐาน
วันที่ 17 กันยายน 2568 เวลา 13.00 น. คณะผู้สังเหตการณ์ชั่วคราว (IOT) ตามข้อตกลงหยุดยิง จากประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วยมาเลเซีย หัวหน้าคณะฯ และผู้ติดตาม อินโดนิเซีย และบรูไน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบริเวณชายแดนไทย–กัมพูชา ณ บ้านหนองหญ้าแก้ว อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว
โดยมี พันเอก ชัยณรงค์ กาสี ผู้บังคับชุดเฉพาะกิจที่ 12 ให้การต้อนรับและนำคณะเดินทางสำรวจพื้นที่ พร้อมตรวจดูลวดหนามป้องกันความปลอดภัยและมาตรการรักษาความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชา โดยคณะชุด IOT ใช้เวลาลงพื้นที่ประมาณ 30 นาที ซึ่งการลงพื้นที่ครั้งนี้มีสื่อทั้งจากไทยและต่างประเทศ ลงพื้นที่นำเสนอด้วย
ขณะเดียวกัน หัวหน้าคณะ IOT ทีมาเลเซีย พล.ต.ซัมซุล ริซัล บิน มูซา ได้ให้สัมภาษณ์ว่า รู้สึกภูมิใจที่กองทัพไทยปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทนและรักษามาตรฐานไว้ได้อย่างดีเยี่ยม พร้อมชื่นชมการทำงานของเจ้าหน้าที่และยืนยันว่าประชาชนสามารถเชื่อมั่นและไม่ต้องกังวล
การลงพื้นที่ครั้งนี้ นับเป็นส่วนหนึ่งของความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจอันดีและความมั่นใจในการดูแลความปลอดภัยตามแนวชายแดนของกองทัพไทย
มีรายงานเพิ่มเติมว่า หลังจากที่คณะ IOT ได้เดินทางกลับแล้ว ทางฝ่ายไทยได้ให้เจ้าหน้าที่ทหารไปจัดทำรั้วลวดหนามให้เหมือนเดิม เพื่อเป็นการป้องกันตัวเอง แต่ทางกัมพูชา ก็มีการขนคนมาสร้างความปั่นป่วน และทำร้ายเจ้าหน้าที่ ซึ่งในส่วนนี้ได้ให้ตำรวจไทย เฝ้าระวังป้องกันและดำเนินการ จนมีการใช้แก๊สน้ำตาและกระสุนยาง แต่ยังควบคุมสถานการณ์ได้