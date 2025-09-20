ผวจ.กาญจนบุรี สั่งด่วน! 22–26 ก.ย. เฝ้าระวังฝนตกหนัก เสี่ยงน้ำท่วม-ดินถล่ม สั่งปิดถ้ำ น้ำตก พื้นที่เสี่ยง 24 ชม.

กาญจนบุรี - กองอำนวยการ ปภ.กาญจนบุรี แจ้งเตือนประชาชนรับมืออิทธิพลพายุเข้าเวียดนามช่วง 22–26 ก.ย. นี้ คาดฝนตกเกือบทุกอำเภอ เสี่ยงอุทกภัย น้ำป่าไหลหลาก สั่งหน่วยงานท้องถิ่นเตรียมกำลังพล เครื่องจักร และอุปกรณ์พร้อมช่วยเหลือ หากพบเหตุฉุกเฉินโทรสายด่วน 1784 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
วันนี้ (20 ก.ย. 2568) นายอธิสรรค์ อินทร์ตรา ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ในฐานะผู้อำนวยการจังหวัด เปิดเผยว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด ได้รับรายงานจากสำนักงานอุตุนิยมวิทยาจังหวัดกาญจนบุรีว่า การคาดการณ์จากโมเดล ECMWF ระบุวันที่ 22–26 กันยายน 2568 จะได้รับอิทธิพลจากพายุที่ขึ้นฝั่งประเทศเวียดนามวันที่ 25 กันยายน ส่งผลให้จังหวัดกาญจนบุรีมีฝนตกเกือบทุกพื้นที่ โดย วันที่ 22 ก.ย. ฝนตกเกือบทุกอำเภอ อาจมีฝนหนักบางแห่งช่วงบ่าย–ค่ำ วันที่ 23–25 ก.ย. ฝนตกบางพื้นที่ช่วงบ่าย–ค่ำ วันที่ 26 ก.ย. หลังพายุสลาย จะมีฝนตกเต็มพื้นที่อีกครั้ง
เพื่อป้องกันความเสียหายและความสูญเสีย ผู้ว่าราชการจังหวัดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินมาตรการดังนี้ 1.แจ้งเตือนประชาชนและเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยง โดยเฉพาะพื้นที่ฝนตกหนักสะสม รวมถึงสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เช่น ถ้ำ น้ำตก ถ้ำลอด หากมีฝนตกหนักให้ปิดกั้นพื้นที่ทันที พร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง 2.เตรียมกำลังพลและเครื่องจักร เช่น เครื่องสูบน้ำ วัสดุอุปกรณ์ รถยานพาหนะ พร้อมให้ความช่วยเหลือประชาชน รวมถึงกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำ เร่งพร่องน้ำและระบายน้ำออกจากพื้นที่ชุมชน
3.ตรวจสอบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน สะพาน ท่าเรือ เรือแพ หากไม่มั่นคงแข็งแรงต้องเร่งแก้ไขโดยด่วน รวมถึงจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรและติดตั้งป้ายเตือนเส้นทางเสี่ยง
4.หากเกิดเหตุฉุกเฉิน สามารถแจ้งได้ที่ สายด่วน 1784 หรือผ่านไลน์ @1784DDPM ตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมรายงานความช่วยเหลือไปยังกองอำนวยการ ปภ.จังหวัดกาญจนบุรีทันที
ผู้ว่าราชการจังหวัดย้ำว่า ทุกหน่วยงานต้องเตรียมความพร้อมสูงสุดเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชน และลดผลกระทบจากอุทกภัยที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว