“รมว.ยุติธรรม” รุดเยี่ยมผู้บาดเจ็บเหยื่อเครนมรณะถล่มทับรถไฟ สั่งเยียวยาศพละ 2 แสนใน 24 ชม.บาดเจ็บ 5 หมื่น

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา- รมว.ยุติธรรม รุดเยี่ยมผู้บาดเจ็บและญาติ เหยื่อเครนมรณะถล่มทับรถไฟ ดับ 32 ศพ ที่รพ.มหาราชนครราชสีมา สั่งจ่ายเยียวยาญาติผู้เสียชีวิตรายละ 2 แสน ภายใน 24 ชม. และผู้บาดเจ็บได้รับการช่วยเหลือรายละ 5 หมื่นบาท ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด
วันนี้(15 ม.ค.69) เวลา เวลา 13.00 น พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เดินทางไปที่โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิต จากเหตุเครนก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงพังถล่มทับขบวนรถไฟโดยสาร ที่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา ทำให้มีผู้เสียชีวิต 32 ราย สูญหาย 3 ราย และบาดเจ็บกว่า 60 ราย เกิดเหตุเมื่อวานนี้ ( 14 ม.ค.)
พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เปิดเผยว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างใกล้ชิด โดยได้มอบหมายให้กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพเร่งดำเนินการตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา พ.ศ. 2544 ซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน เพื่อเยียวยาผู้เสียหายโดยเร็วที่สุด โดยกำหนดจ่ายเงินชดเชยให้ญาติผู้เสียชีวิตรายละ 200,000 บาท ภายใน 24 ชั่วโมง ขณะที่ผู้บาดเจ็บจะได้รับการช่วยเหลือไม่เกินรายละ 50,000 บาท ตามสิทธิที่กฎหมายกำหนด