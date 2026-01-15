"ยธ.-คุ้มครองสิทธิฯ" ลงพื้นที่เยียวยาผู้เสียชีวิต-ผู้บาดเจ็บ เหตุเครนถล่มทับรถไฟความเร็ว

MGR Online - รมว.ยุติธรรม ตรวจจุดเกิดเหตุเครนถล่มทับรถไฟ สั่งช่วยเหลือ–เยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ พร้อมประสานตำรวจ ติดตามความคืบหน้าดำเนินคดีตามกฎหมาย
วันนี้ (15 ม.ค.) พล.ต.ท.รุทธพล เนาวรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม (รมว.ยธ.) และคณะที่ปรึกษา พร้อมด้วยนายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ , นายอนุพงษ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ลงพื้นที่บริเวณบ้านคต ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เพื่อตรวจสอบพื้นที่และติดตามการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บและญาติผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์เครนยกสะพานรถไฟความเร็วสูงตกทับขบวนรถไฟโดยสาร
โดยภายหลังการตรวจจุดเกิดเหตุ รมว.ยุติธรรม และคณะ ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลสีคิ้ว และ โรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บที่ยังคงพักรักษาตัว พร้อมแจ้งสิทธิและแนวทางการช่วยเหลือแก่ผู้ประสบเหตุและครอบครัว เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างความมั่นใจในการดูแลจากภาครัฐอย่างเต็มที่
พล.ต.ท.รุทธพล กล่าวว่า การลงพื้นที่ครั้งนี้มีเป้าหมายหลักเพื่อดูแลผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต พร้อมแจ้งสิทธิด้านการเยียวยาตามกฎหมาย โดยกระทรวงยุติธรรมได้นำกลไกการช่วยเหลือผ่านกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ เข้ามาดำเนินการทันที ในเบื้องต้น ผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย รายละ 200,000 บาท ซึ่งได้เตรียมงบประมาณไว้แล้ว และจะเร่งจ่ายให้แก่ญาติภายใน 24 ชั่วโมง ขณะที่ผู้ได้รับบาดเจ็บจะได้รับเงินช่วยเหลือตามจริง รายละไม่เกิน 50,000 บาท และหากมีความเสียหายจากการขาดประโยชน์หรือผลกระทบอื่น จะมีการพิจารณาเงินชดเชยเพิ่มเติม ซึ่งคาดว่าอาจได้รับหลายแสนบาทต่อราย
ทั้งนี้ เงินช่วยเหลือดังกล่าวเป็นเงินตามพระราชบัญญัติค่าตอบแทนผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญา ซึ่งเป็นงบประมาณแผ่นดิน แยกส่วนจากเงินช่วยเหลือของสำนักนายกรัฐมนตรี โดยได้มอบหมายให้สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครราชสีมา รับเรื่องและประสานช่วยเหลือผู้เสียหายและญาติ ในกรณีที่ยังไม่ทราบขั้นตอนหรือช่องทางการขอรับเงินชดเชยและเงินเยียวยา
ส่วนด้านคดีความ รมว.ยุติธรรม ระบุว่า ได้ประสานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเร่งติดตามความคืบหน้าการดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างใกล้ชิด เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมแก่ผู้ได้รับผลกระทบทุกฝ่าย