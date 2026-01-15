หนีกันโกลาหล!เผยวินาทีรถบรรทุกขนส่งดังภาคเหนือเบรกแตก พุ่งชนโชว์รูมรถ

ลำปาง – พนักงานโชว์รูมรถชื่อดังลำปาง วิ่งหนีตายกันโกลาหล..เผยวินาทีรถบรรทุกขนส่งรายใหญ่ภาคเหนือเบรกแตก คนขับตัดสินใจหักพวงมาลัยปีนฟุตปาธริมถนนย่านแยกภาคเหนือลำปาง จนรถชนเก๋งบนลานจอดก่อนพุ่งเข้าโชว์รูมรถ โชคดีไม่ถึงขั้นพุ่งทะลุชนรถใหม่
วงจรปิดบริเวณร้านขายรถชื่อดัง ซึ่งตั้งอยู่บนถนนพหลโยธินใกล้กับสี่แยกนาก่วม อ.เมืองลำปาง บริเวณใกล้กับแยกภาคเหนือ บันทึกภาพวินาทีรถบรรทุกคันหนึ่งพุ่งขึ้นฟุตปาธหน้าร้านก่อนที่จะพุ่งทะลุเข้าโชว์รูม ชนเข้ากับรถเก๋งของพนักงาน ซี่งเป็นรถยนต์ Honda City ที่จอดไว้บริเวณที่จอดรถริมฟุตปาธ จนได้รับความเสียหาย
พนักงานที่ทำงานในออฟฟิศ เผยว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นสดๆร้อนๆวันนี้เอง(15 ม.ค.69) ตอนนั้นกำลังนั่งทำงานอยู่ จู่ๆเห็นรถบรรทุกพุ่งเข้าหากระจกหน้าร้าน จนต่างคนต่างก็วิ่งออกจากโต๊ะทำงานกันอย่างไม่คิดชีวิต โดยตัวเองถึงกับวิ่งออกนอกร้าน โชคดีที่รถสามารถหยุดหลังกระจกหน้าร้านแตก ยังไม่ทันชนรถใหม่ที่โชว์อยู่หน้าร้าน
ส่วนสาเหตุคนขับรถบรรทุกบอกว่าขณะที่ขับรถมาถึงจุดเกิดเหตุ จู่ๆรถเบรกไม่อยู่จึงตัดสินใจหักเขาด้านซ้ายซึ่งเป็นฟุตปาธจนกระทั่งไปเกยอยู่หน้าร้านหลังจากที่ชนเข้ากับกระจกกั้นด้านหน้าและรถหยุด ซึ่งหากไม่หักเข้าด้านซ้ายก็จะต้องพุ่งไปบริเวณแยกไฟแดงบริเวณแยกภาคเหนือ จนอาจจะเกิดอุบัติเหตุที่ร้ายแรงขึ้น