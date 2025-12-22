Lunio คว้า Superbrand ต่อเนื่องปีที่4 กับคอนเซ็ปต์ จับคู่นอนสบายกว่าเดิม ที่นอน Lunio Gen4 และเตียงปรับระดับไฟฟ้า Smart Rise

ยกระดับการนอนให้สบายยิ่งกว่าเดิม ด้วยที่นอน Lunio Gen4 ซึ่งได้รับรางวัลจากงานนี้ แต่ปีนี้พิเศษมากขึ้น เพราะทางแบรนด์ได้เปิดตัว เตียงปรับระดับไฟฟ้า Lunio Smart Rise คู่หู่เพื่อการนอนสบายคูณสอง ถือเป็นอีกก้าวสำคัญของ Lunio ในฐานะแบรนด์ที่นอนยอดนิยมของไทย
โดย คุณวิภพ ฟอง (CEO & FOUNDER) ขึ้นรับ“รางวัลสุดยอดแบรนด์ที่นอนแห่งปี 2568” หรือ “Superbrands Thailand 2025” เป็นการคว้ารางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 ตอกย้ำความน่าเชื่อถือ ความมุ่งมั่น และตั้งใจในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคอย่างแท้จริง
Lunio Gen4 ที่นอนที่พัฒนาเพื่อแก้ Pain Point ปัญหาด้านการนอนของคนไทยตลอดหลายปีที่ผ่านมา โดยทุ่มเทในการออกแบบที่นอนบนพื้นฐาน “เข้าใจผู้ใช้จริง” ไม่ว่าจะเป็น ปัญหาอากาศร้อนของเมืองไทย ปัญหานอนปวดหลังเพราะที่นอนไม่รองรับสรีระ ทั้งหมดนี้คือจุดเริ่มต้นของ Lunio Gen4 ที่ถูกพัฒนาขึ้นจากโครงสร้างใหม่ถึง “7 ชั้นนวัตกรรม” เพื่อให้ทุกคนหลับได้ดีขึ้นกว่าเดิม
เมื่อที่นอนดี…มาคู่กับเตียงที่ปรับได้ Lunio Smart Rise เท่ากับความสบายที่เลือกได้ตามใจคุณ เพื่อให้ประสบการณ์การนอนสมบูรณ์แบบยิ่งขึ้น ช่วยให้ผู้ใช้สามารถปรับศีรษะ หลัง และขา ได้ตามสรีระและกิจกรรมในแต่ละวัน ไม่ว่าจะเป็น ปรับเอนดูซีรีส์ นั่งทำงานบนเตียง ลดการกรนด้วยท่านอนยกศีรษะ ผ่อนคลายกล้ามเนื้อขาและหลังหลังเลิกงาน
นี่คือเหตุผลที่ทำให้ Lunio ยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง จนได้รับรางวัล Superbrands Thailand ต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 และพิสูจน์แล้วว่าแบรนด์ไม่ได้แค่ขายที่นอน แต่กำลังสร้างมาตรฐานใหม่เพื่อ “การนอนที่ดีกว่า” ของคนไทยในทุก ๆ ปี เพราะ Lunio เชื่อว่า… การนอนที่ดี ไม่ใช่แค่เรื่องของเตียงหรือที่นอน แต่คือเรื่องของ “สุขภาพและความสุขในทุกวันของคุณ”
ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lunioได้ที่ https://lunio.co.th/ , www.facebook.com/luniosleep