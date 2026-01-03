ทัพภาค 2 ขยายผลหลังควบคุมตึกสแกมเมอร์ช่องจอม พบหลักฐานอุปกรณ์หลอกลวงออนไลน์เพียบ

เมื่อวันที่ 3 ม.ค.2569 กองทัพภาคที่ 2 ได้ส่งเจ้าหน้าที่เดินหน้าปฏิบัติการขยายผลภายหลังการทลายเครือข่ายสแกมเมอร์ เข้าตรวจค้นอาคารที่ใช้เป็นฐานปฏิบัติการหลอกลวง ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ช่องจอม อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ โดยอาคารดังกล่าวมีลักษณะเป็นโรงแรมและบ่อนคาสิโน ใช้เป็นศูนย์กลางดำเนินกิจกรรมผิดกฎหมาย
จากการตรวจสอบพบว่า ภายในอาคารประกอบด้วยตึกจำนวน 3 หลัง มีรูปแบบเหมือนกันทั้งหมด โดยชั้นที่ 1–5 ใช้เป็นที่พักของผู้ที่ทำงานในเครือข่ายสแกมเมอร์ ส่วนชั้นที่ 6 เป็นพื้นที่ทำงานส่วนรวม แบ่งย่อยเป็นห้องลักษณะคล้ายห้องเก็บเสียง และบางส่วนใช้เป็นที่พักของกลุ่มหัวหน้าควบคุมงาน
โดยภายในแต่ละตึกมีการแบ่งพื้นที่รับผิดชอบตามประเทศเป้าหมายที่ตกเป็นเหยื่อการหลอกลวง ประมาณ 4–5 ประเทศต่อตึก โดยภายในห้องทำงานแต่ละโซนจะจัดสภาพแวดล้อมให้เสมือนประเทศนั้นจริง ทั้งโต๊ะทำงาน ตราสัญลักษณ์ รูปภาพ ธงชาติ เสื้อผ้า และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการหลอกลวง
นอกจากนี้ ยังตรวจยึดเอกสารคู่มือการทำงานจำนวนมาก ซึ่งประกอบด้วยแนวทางปฏิบัติงาน สคริปต์การพูด เทคนิคดึงดูดความสนใจ แบบทดสอบความรู้ของผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงข้อมูลของเหยื่อที่ถูกหลอกลวง โดยเอกสารดังกล่าวกระจายอยู่ทุกโต๊ะทำงานภายในอาคาร
สำหรับของกลางที่ตรวจยึดได้ ประกอบด้วยคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก โทรศัพท์มือถือกว่า 30 เครื่อง แท็บเล็ต ซิมการ์ดจำนวนมาก สมุดบันทึก แฟ้มเอกสารทางการเงิน บัตรประจำตัว บัตรเครดิต เครื่องสแกนบัตร NFC แบงก์ปลอม รวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเอกสารอื่นๆ อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่งทั้งหมดจะถูกส่งมอบให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปขยายผลเชื่อมโยงเครือข่ายในมิติอื่นต่อไป
สำหรับของกลางที่ตรวจยึดได้ถือเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนโครงสร้างและกระบวนการทำงานของเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติ ซึ่งสร้างความเสียหายให้กับประชาชนและบ่อนทำลายความมั่นคงของหลายประเทศ จำเป็นต้องอาศัยความร่วมมือในการปราบปรามอย่างจริงจังและต่อเนื่อง