รวบชาวภาษีเจริญซื้อแบงก์ปลอมจากร้านเหล้ากทม.พาสาวดอกคำใต้ซื้อของเชียงราย

เชียงราย - ตำรวจตามรวบแล้ว..ชายชาวภาษีเจริญวัย 60 พร้อมสาวดอกคำใต้ ควักแบงก์พันปลอมซื้อของเชียงราย พอเจ้าของร้านรู้ตัว คว้าของพร้อมเงินทอนควบปิกอัพเผ่น ก่อนโดนดักจับกลางทาง สารภาพซื้อธนบัตรปลอมจากร้านเหล้าใน กทม.
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองเชียงราย ได้รับแจ้งว่ามีผู้ใช้ธนบัตรปลอมซื้อของตามร้านค้าหลายราย ล่าสุดเมื่อเย็นวันที่ 26 พ.ย.68 ร้านเครื่องหนังข้างถนนพหลโยธินหน้าธนาคารกรุงไทย สาขาห้าแยกพ่อขุน ต.รอบเวียง อ.เมืองเชียงราย ก็ได้รับแบงก์ปลอมจากลูกค้า
พ.ต.ต.หญิง วิชชุลดา ใจอิ่นคำ สว.(สอบสวน) สภ.เมืองเชียงราย ได้รับแจ้งจากเจ้าของร้านเป็นหญิงอายุ 67 ปี ว่าก่อนจะเข้าแจ้งความเพียงไม่กี่นาทีมีชายลักษณะผอมสูง ผิวคล้ำ ขับรถยนต์กระบะ ยี่ห้ออีซูซุ ยกสูง สีดำ ทะเบียน จ.พะเยา ไม่ทราบหมายเลข เข้ามาจอดที่หน้าร้านและลงไปซื้อกระเป๋าหนังที่ทางร้านวางจำหน่าย ก่อนจะตัดสินใจซื้อกระเป๋าที่มีราคา 1,500 บาท
ชายคนดังกล่าวจ่ายด้วยธนาบัตรฉบับละ 1,000 บาท 2 ใบ ทางร้านก็ทอนเงินไปให้ 500 บาท แต่เมื่อได้ตรวจดูที่ธนบัตรพบว่าทั้ง 2 ใบเป็นของปลอมส่วนคนร้ายได้หยิบกระเป๋าแล้ววิ่งหลบหนีขึ้นรถและขับหลบหนีไป
พ.ต.อ.เกียรติศักดิ์ จิตรประสาร ผกก.สภ.แม่จัน รรท. ผกก.สภ.เมืองเชียงราย จึงได้ประสานท้องที่ต่างๆ ให้ติดตามหารถที่มีลักษณะดังกล่าว กระทั่งมีคนเห็นรถคันดังกล่าวขับไปตามถนนสายเชียงราย-เทิง มุ่งหน้าไปทาง อ.เทิง เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เทิง จ.เชียงราย จึงได้สกัดเอาไว้ได้บนถนนพื้นที่หมู่บ้านหงาว ต.หงาว อ.เทิง
ตรวจสอบชายคนขับ ทราบชื่อต่อมาคือนายสมเกียรติ อายุ 60 ปี มีภูมิลำเนาอยู่แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ และนางวรวรรธน์ อายุ 44 ปี ชาว อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา ภายในรถพบกระเป๋าหนังสีดำภายในบรรจุธนบัตรปลอมราคา 1,000 บาท อีกจำนวน 5 ใบ เจ้าหน้าที่จึงจับกุมตัวทั้งคู่เอาไว้
สอบถามเบื้องต้นทราบว่าซื้อธนบัตรปลอมมาจากชายไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริงที่ร้านเหล้าพื้นที่กรุงเทพฯ จำนวน 20 ใบ ในราคา 3,000 บาท จากนั้นจึงนำมาใช้จ่ายตามที่ต่างๆ เจ้าหน้าที่จึงควบคุมตัวพร้อมของกลางนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองเชียงราย เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมกับเร่งขยายผลต่อไป