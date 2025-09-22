สิ้นตำนานนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาค "สุนทร จันทร์รังสี" ผู้ก่อตั้ง "โคราชคนอีสาน" รวมอายุ 78 ปี

สุนทร จันทร์รังสี ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน เสียชีวิตด้วยอายุ 78 ปี กำหนดพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 26 ก.ย. พระราชทานเพลิงศพ 1 ต.ค. ย้อนตำนานสื่อมวลชนมืออาชีพ เคยถูกลอบสังหารยุคขวาพิฆาตซ้ายเมื่อปี 2519 หลังเปิดโปงขบวนการพิมพ์ธนบัตรปลอม โดยพ่อตาของนายทหารใหญ่
วันนี้ (22 ก.ย.) รายงานข่าวแจ้งว่า นายสุนทร จันทร์รังสี ผู้ก่อตั้งหนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน หรือโคราชรายวันเดิม จากไปอย่างสงบ รวมอายุได้ 78 ปี โดยจะมีพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพในวันศุกร์ที่ 26 ก.ย. เวลา 16.00 น. ที่วัดสุทธจินดา ศาลา 1 อ.เมืองฯ จ.นครราชสีมา พิธีสวดพระอภิธรรมระหว่างวันศุกร์ที่ 26 ถึงวันอังคารที่ 30 ก.ย. เวลา 18.00 น. และพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันพุธที่ 1 ต.ค. เวลา 15.00 น.
สำหรับนายสุนทร จันทร์รังสี เกิดเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 2490 จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย รุ่น 05 ประกาศนียบัตรวิชาชีพแผนกพาณิชยการ โรงเรียนกรุงเทพพณิชยการ วุฒิบัตรนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาค คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับการศึกษาสูงสุด รัฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เกิดในครอบครัวประกอบอาชีพตัวแทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์
เริ่มต้นจากการเป็นสื่อมวลชน โดยเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ประจำจังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี 2515 ก่อนก่อตั้งหนังสือพิมพ์โคราชสัปดาห์วิจารณ์ ในเดือน มี.ค. 2517 เมื่ออายุ 27 ปี นำเสนอข่าวสารและวิจารณ์การเมือง เศรษฐกิจ สังคม ทั้งในท้องถิ่นและระดับชาติอย่างตรงไปตรงมา ก่อนจะพัฒนาเป็นหนังสือพิมพ์โคราชรายวัน พัฒนาเป็นหนังสือพิมพ์ภูมิภาคในชื่อ หนังสือพิมพ์โคราชคนอีสาน วางจำหน่ายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 8 จังหวัด ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น อุดรธานี บุรีรัมย์ สุรินทร์ ศรีสะเกษ และอุบลราชธานี
ในสมัยรัฐบาล ม.ร.ว.เสนีย์ ปราโมช ขณะนั้น พล.ต.ประมาณ อดิเรกสาร รมว.มหาดไทย ประกาศนโยบายขวาพิฆาตซ้าย นายสุนทรเคยถูกยิงด้วยอาวุธปืน M16 และ 11 มม. ขณะออกจากสำนักงาน เมื่อวันที่ 14 พ.ค. 2519 เพราะนำเสนอข่าวขบวนการพิมพ์ธนบัตรปลอม โดยพ่อตาของนายทหารใหญ่สูงสุดของกองทัพภาคที่ 2 ผลก็คือต้องพักรักษาตัวเป็นระยะเวลา 4 เดือน ต้องผ่าตัดไตออก 1 ข้างและลำไส้ส่วนหนึ่ง หลังจากนั้นจึงได้เริ่มก่อตั้งโรงพิมพ์เป็นของตัวเอง
ต่อมามีสื่อมวลชนกลุ่มหนึ่งแจ้งความนายสุนทร ตามประมวลกฎหมายมาตรา 112 เพราะนายสุนทรตั้งคำถามถึงโปรโมเตอร์มวยรายการหนึ่ง อ้างถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางไม่เหมาะสม แต่ศาลทหารพิพากษายกฟ้อง โดยให้เหตุผลว่าจำเลยมีเจตนาปกป้องพระบรมเดชานุภาพ และการที่โปรโมเตอร์มวยรายนั้นกล่าวอ้างไม่เหมาะสม
นายสุนทรเคยได้รับเลือกให้เป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ปี 2550 ในสาขาหนังสือพิมพ์ เคยเป็นกรรมการสภาหนังสือพิมพ์แห่งชาติ ประธานคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม รองประธานสภาการหนังสือพิมพ์แห่งชาติ คนที่ 1 และประธานเครือข่ายบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ภาคอีสาน นอกจากนี้ ยังเป็นเจ้าของโรงพิมพ์ในนาม บริษัท ยืนหยัดชัดเจน จำกัด อีกด้วย