เปิดสมุดพกทหารกัมพูชา บันทึกพิกัดพร้อมแผนผังวางทุ่นระเบิด 36 ทุ่น

วันนี้(13 ธ.ค.) เมื่อเวลา 11.54 น. เพจ กองทัพภาคที่ 2 โพสต์ภาพและข้อความระบุว่า “เปิดสมุดบันทึกกัมพูชา พบพิกัดวางทุ่นระเบิดจำนวนมาก กองทัพภาคที่ 2 ยืนยันตำแหน่ง!! ทหารกัมพูชาบันทึกพิกัด การวางทุ่นระเบิด/กับระเบิด และวาดแผนผังการวางทุ่นระเบิด กว่า 36 ทุ่น”
ต่อมาศูนย์ปฏิบัติการกองทักภาคที่ 2 แถลงเพิ่มเติมว่า จากการเข้ายึดที่หมายฐานปฏิบัติการของทหารกัมพูชาพื้นที่ซำแต และ เนิน 677 ทหารไทยสามารถยุทโธปกรณ์และสิ่งอุปกรณ์ที่สำคัญ ดังนี้
1. โทรศัพท์ 8 เครื่อง
2. สมุดบันทึกการปฏิบัติงานของทหารกัมพูชา 1 เล่ม
3. ลูกระเบิด m203 7 ลูก
4. จรวด RPG พร้อมอุปกรณ์ 50 ชุด
5. กระสุนปืน 11,765 นัด
6. วิทยุสื่อสาร 15 เครื่อง
จากการตรวจสอบในสมุดบันทึกการปฏิบัติงานของทหารกัมพูชาที่ทหารไทยยึดได้ พบข้อมูลแผนผังการวางทุ่นระเบิดและกับระเบิดแสวงเครื่องในวันที่ 12 ส.ค. 68 จำนวน 11 จุด 30 ลูก และ กับระเบิดแสวงเครื่องประกอบ TNT จำนวน 2 จุด 6 ลูก
นอกจากนั้นยังพบแผนการเตรียมวางทุ่นระเบิดในวันที่ 21 ส.ค.68 จำนวน 6 จุด แต่ยังไม่ระบุจำนวนทุ่นระเบิดเอาไว้
สำหรับโทรศัพท์ทั้ง 8 เครื่องและสมุดบันทึก 1 เล่ม ได้นำส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบและขยายผล.สำหรับพื้นที่ต้องสงสัยว่าจะมีการวางทุ่นระเบิด/กับระเบิด ปัจจุบันหน่วยได้ทำการควบคุมพื้นที่ดังกล่าวเพื่อเตรียมการให้กับหน่วยที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจพิสูจน์ และจะรายงานให้ทราบต่อไป