ทบ.จวกสื่อเขมรเล่นสกปรก ตัดต่อภาพกล่าวหาไทยวางทุ่นระเบิดเอง เบี่ยงเบนประเด็นละเมิดอนุสัญญาออตตาวา

ทบ.ฟาดสื่อกัมพูชาใช้วิธีการสกปรกเดิมๆ ตัดต่อภาพสร้างข่าวเท็จ กล่าวหาไทยจัดฉากวางระเบิดให้กำลังพลตัวเองรับเคราะห์ หวังกลบพฤติกรรมการละเมิดอนุสัญญาออตตาวาของกัมพูชาเอง
จากกรณีที่สื่อกัมพูชากล่าวหาไทยว่า “จัดฉากเป็นผู้วางระเบิดเอง” โดยอ้างหลักฐานจากภาพถ่ายดาวเทียมของประเทศมาเลเซีย และกล่าวหาว่าไทยสั่งซื้อทุ่นระเบิดมาใช้งานนั้น พลตรี วินธัย สุวารี โฆษกกองทัพบก ออกมาชี้แจงว่า สิ่งที่สื่อกัมพูชาได้นำเสนอมา ทั้งหมดล้วนไม่เป็นความจริง เป็นวิธีการสกปรกรูปแบบเดิมๆ ยิ่งเมื่อพิจารณาจากภาพประกอบข่าวแล้ว เห็นได้ชัดว่ามีลักษณะเป็นการตกแต่งดัดแปลง ทำขึ้นเป็นการเฉพาะที่ไม่แนบเนียน เพื่อจะใช้หลอกลวงสังคม ทั้งในประเทศและสังคมโลกให้เข้าใจผิดฝ่ายไทย
ลักษณะพฤติกรรมดังกล่าวเป็นการส่อเจตนาที่จะปกปิด เบี่ยงเบนการกระทำอันเป็นการละเมิดต่อข้อตกลงระหว่างประเทศ และอนุสัญญาออตตาวาของตนเองในเรื่องการใช้ทุ่นระเบิด และการลักลอบวางทุ่นระเบิดมาอย่างต่อเนื่องตลอดระยะเวลาที่มีข้อตกลงหยุดยิงมา