เขมรโบ้ย ภาพวางทุ่นข่าวปลอม สงสัยไม่รู้จัก METADATA เตรียมพบกันเร็วๆ นี้

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



กลาโหมกัมพูชาอ้างภาพทหารเขมรวางทุ่นระเบิดเป็นข่าวปลอม สงสัยไม่รู้จัก Metadata ระบบข้อมูลที่อยู่ในภาพถ่าย ไทยตอบโต้ด้วยหลักฐานไม่ใช่การละคร เตรียมพบกันเร็วๆ นี้

จากกรณีที่กระทรวงกลาโหมกัมพูชา ได้แถลงปฏิเสธว่า ภาพถ่ายทหารกัมพูชากำลังวางทุ่นระเบิดไม่ใช่ภาพจริง เป็นเพียงข่าวปลอมที่ไทยจัดฉากขึ้นเพื่อกล่าวหากัมพูชานั้น วันนี้ (24 ส.ค.) เฟซบุ๊กเพจ “กองทัพบกทันกระแส” ได้โพสต์ข้อความว่า “กลาโหมกัมพูชา” โต้ “ทหารกัมพูชา” ในรูปถ่ายขณะกำลังฝังทุ่นระเบิดใน จ.สุรินทร์ ไม่มีมูลความจริง เป็นข่าวปลอม

“กัมพูชารู้มั้ยน้าา ภาพถ่ายมีระบบข้อมูลที่เรียกว่า “Metadata” ไทยตอบด้วย หลักฐานทางวิทยาศาสตร์ ไม่ใช่การละคร พบกันเร็วๆ นี้ ระวังจะไม่มีที่ยืน”

