มาลีมาดูนี่! รู้ชื่อแล้วมือวาง PMN-2 คือ “ร.ต.อุม เซ็ง” เคยลาดตระเวนร่วมทหารไทย

เพจ “กองทัพบก ทันกระแส” เปิดชื่อทหารกัมพูชาในภาพ-คลิปวางทุ่นระเบิด PMN-2 คือ “ร.ต.อุม เซ็ง” เคยลาดตระเวนร่วมกับทหารไทย
จากกรณีที่วานนี้ (19 ส.ค.) ชุดเก็บกู้กวาดล้างที่ 1 หน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรม กองทัพเรือ (นปท.ทร.) ที่สนับสนุนการปฏิบัติงานการเก็บกู้และกวาดล้างทุ่นระเบิดได้ตรวจพบโทรศัพท์มือถือของทหารกัมพูชาที่ทิ้งใว้บนภูมะเขือ บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านอำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ จึงได้นำมาใส่แบตเตอรี่ ตรวจสอบข้อมูลที่อยู่ในโทรศัพท์ พบภาพนิ่งและวิดีโอคลิปคลิปทหารกัมพูชากำลังวางทุ่นระเบิดชนิด PMN-2 ซึ่งเป็นหลักฐานสำคัญว่ากัมพูชาละเมิดอนุสัญญาออตตาวา ขณะที่สื่อมวลชนกัมพูชาได้ออกมาแก้ต่างว่าภาพและวิดีโอคลิปดังกล่าวนั้นถูกจัดฉากขึ้นโดยฝ่ายไทยเพื่อกล่าวหากัมพูชา โดยเอาคนสุรินทร์ที่พูดภาษาเขมรได้มาถ่ายทำนั้น
ล่าสุด วันนี้ (20 ส.ค.) เฟซบุ๊กเพจ “กองทัพบก ทันกระแส” ได้เปิดเผยข้อมูลเพื่อยันยันว่าคนที่อยู่ในภาพและคลิปเป็นทหารเขมรจริง ฝ่ายไทยไม่ได้จัดฉาก โดยมีการเปรียบเทียบภาพทหารกัมพูชาที่กำลังวางทุ่นระเบิดกับภาพทหารกัมพูชาที่เคยลาดตระเวนร่วมกับทหารไทยและถ่ายรูปร่วมกันไว้ พบว่าหนึ่งในนั้นคือ ร.ต.อุม เซ็ง ซึ่งมีชื่อปักอยู่ที่หน้าอกเสื้อชัดเจน
“เห็นยืนอยู่ใกล้ ๆ ไว้ใจไม่ได้เลย หลักฐานใหม่ ไทยไม่ได้จัดฉาก มาลีๆๆๆ มาดูนี่ ภาพถ่ายทหารไทยกับทหารกัมพูชาที่เคยลาดตระเวนร่วมกัน โป๊ะ!!...คนเดียวกับในรูป/คลิป” ข้อความในเพจ “กองทัพบก ทันกระแส” ระบุ