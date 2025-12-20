หลักฐานเพียบ! คนเขมรพื้นที่หนองจานเอี่ยวแก๊งสแกมเมอร์

กกล.บูรพา บุกค้นบ้านชาวกัมพูชาที่เคยบุกรุกอาศัยอยู่พื้นที่บ้านหนองจาน จ.สระแก้ว พบหลักฐานชี้ชัดเกี่ยวข้องขบวนการสแกมเมอร์ของกัมพูชา
เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.. เพจ กองทัพภาคที่ 1 โพสต์รายงานว่ากองกำลังบูรพา ได้บุกค้นบ้านชาวกัมพูชาที่เคยบุกรุกอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านหนองจาน ต.โคกสูง จ.สระแก้ว และพบหลักฐานหลายอย่างที่แสดงให้เห็นชาวชามกัมพูชาเกี่ยวข้องขบวนการสแกมเมอร์
การตรวจค้นดังกล่าวมีชึ้นเมื่อวันที่ 18 ธ.ค.68 โดยกกล.บูรพาบุกค้นบ้านที่ชาวกัมพูชา เคยบุกรุกและอาศัยอยู่ในพื้นที่บ้านหนองจาน ก่อนหลบหนีไปหลังจากเหตุการปะทะ โดยสภาพบ้านหลายหลังถูกดัดแปลงเป็นที่ทำงานมีการเชื่อมต่อการสื่อสารคล้ายขบวนการคอลเซนเตอร์ จากการตรวจสอบในเบื้องต้น ตรวจพบสิ่งของจำนวนมาก ซึ่งคาดว่าทั้งหมู่บ้านของชาวกัมพูชาในพื้นที่บ้านหนองจานจะเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ มีรายการที่สำคัญประกอบด้วย โทรศัพท์ 19 เครื่อง, โน้ตบุ๊ก 2 เครื่อง, สมุดบันทึก 4 เล่ม, สมุดบัญชีธนาคาร 63 เล่ม ซึ่งเป็นชื่อของชาวไทย, บัตรประชาชนคนไทย 3 ใบ คาดว่านำไปใช้เปิดบัญชีม้า และยังตรวจยึดบัตร ATM ได้อีก 10 ใบ
ทั้งนี้ กกล.บูรพาได้นำหลักฐานดังกล่าวส่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดำเนินการตรวจสอบเพิ่มเติมจากหลักฐานที่ยึดได้ เพื่อนำไปสู่การขยายผลหาเครือข่ายที่เชื่อมโยงขบวนการสแกมเมอร์ในฝั่งกัมพูชา ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งภัยคุกคามที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของไทย