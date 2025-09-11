SUZUKI FRONX แรงจริง หลังเปิดจองสิทธิ์ ยอดพุ่ง 2,607 คัน ก่อนเปิดตัว 25 ก.ย.นี้

บริษัท ซูซูกิ มอเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด เผยยอดจองสิทธิ์ ALL NEW SUZUKI FRONX ผลตอบรับดีเกินคาด ผ่านครึ่งทางตัวเลขทะลุ 2,607 คัน หลังการเปิดลงทะเบียนรับสิทธิ์ล่วงหน้าผ่านช่องทางออนไลน์ ตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา ตอกย้ำความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในแบรนด์ซูซูกิได้เป็นอย่างดี
สำหรับผู้ที่สนใจจองสิทธิ์เพื่อเป็นเจ้าของ ALL NEW SUZUKI FRONX ยังสามารถลงทะเบียนผ่านช่องทางออนไลน์ ที่ www.suzuki.co.th/getreadyforfronx ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง 24 กันยายน 2568 โดยผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จและทำการจองพร้อมรับมอบรถยนต์ ALL NEW SUZUKI FRONX หลังจากวันที่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ ภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 จะได้รับบัตรเติมน้ำมันมูลค่า 3,000 บาท ฟรี
เตรียมพบกับการเปิดตัวและประกาศราคาจำหน่ายอย่างเป็นทางการของ ALL NEW SUZUKI FRONX ได้ในวันที่ 25 กันยายน 2568 นี้ โดยสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.suzuki.co.th หรือโชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ
