20กว่าปีแล้วโครงการผันน้ำโขงชีมูลยังเดินหน้า หากลงทุนจริงจ่ายเงินชดเชย 1.9หมื่นล้าน

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม กรมชลประทานย้ำหากโครงการผันน้ำโขง
ชี มูล สำเร็จ จะผันน้ำจากแม่น้ำโขงมาลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ คาดจะมีพื้นที่ทางการเกษตรในภาคอีสานกว่า 1.69 ล้านไร่ ได้รับผลประโยชน์ เผยทั้งโครงการต้องใช้เงินชดเชย 19,000 ล้านบาท ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมด 28,580 ราย สถานะโครงการขณะนี้อยู่ในตอนศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการบริหารจัดการ น้ำโขง เลย ชี มูล ความคืบหน้าขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) และรับฟังความคิดเห็นประชาชน โดยกรมชลประทานมุ่งแก้ภัยแล้งภาคอีสาน ผันน้ำโขงผ่านอุโมงค์ส่งน้ำด้วยแรงโน้มถ่วงไปยังลุ่มน้ำชี-มูล (ระยะที่ 1) เพื่อเพิ่มพื้นที่ชลประทานกว่า 1.69 ล้านไร่ ให้ 7 จังหวัด แม้จะติดขัดเรื่องการอนุมัติ EIA แต่หน่วยงานเจ้าของโครงการยังเดินหน้าศึกษาและปรับปรุงแผน สำหรับโครงการนี้เป็นเมกะโปรเจ็คใช้เวลาผลักดันมากว่า 20 ปี
ล่าสุดเมื่อวันก่อน ที่เขื่อนอุบลรัตน์ อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น นางสาวดรรชณี เฉยเพ็ชร ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักบริหารโครงการ กรมชลประทาน ได้อธิบายโครงการบริหารจัดการน้ำโขง เลย ชี มูล โดยแรงโน้มถ่วงระยะที่ 1 (ระบบส่งน้ำ) หลังมีการสำรวจโครงการดังกล่าวโดยเริ่มผันน้ำโขงจากอำเภอเชียงคาน จ.เลย ผ่าน จ.หนองบัวลำภู มายังอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ต่อไปยัง จ.กาฬสินธุ์ มหาสารคาม ชัยภูมิ และจ.นครราชสีมา รวมพื้นที่ทางการเกษตร ที่จะได้รับประโยชน์จากโครงการดังกล่าว 1.69 ล้านไร่
นางสาวดรรชณี กล่าวว่า จากการตรวจสอบผลกระทบระยะที่ 1 ของระบบส่งน้ำ มีพื้นที่ดำเนินโครงการ จำนวน 85,716 ไร่ ที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างคลองส่งน้ำ และระบบส่งน้ำจำนวน 79,950 ไร่ พื้นที่ทิ้งดิน 5,761 ไร่ จำนวน 111 แห่ง โดยมีพื้นที่เวนคืนที่ดิน 79,000 ไร่เศษ มูลค่าที่ต้องชดเชยค่าที่ดิน ระบบส่งน้ำสายใหญ่ MC3 และMC4 และ MC5 รวมทั้งคลองลำเลียงน้ำ รวมมูลค่าต้องจ่ายเงินชดเชย 19,000 ล้านบาท ประชาชนได้รับผลกระทบทั้งหมด 28,580 ราย ซึ่งทางกรมชลประทาน ได้มีแผนที่จะเยียวยาประชาชน ที่ได้รับผลกระทบกับโครงการฯแล้ว
นางสาวดรรชณี ระบุว่า สำหรับผลประโยชน์ที่จะได้รับจากโครงการฯนั้น จะมีพื้นที่ 1.69 ล้านไร่ ครอบคลุมถึงพื้นที่ที่ราบสูง ได้รับผลประโยชน์หากโครงการฯก่อสร้างแล้วเสร็จ ซึ่งจะผันน้ำปริมาณ 3,500-3,800 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อปี จะทำให้ประชาชนได้รับผลประโยชน์ทั้ง 7 จังหวัด 30 อำเภอ 176 ตำบล ได้ใช้น้ำตลอดทั้งปีสามารถใช้ในการอุปโภคบริโภค และน้ำใช้ด้านการเกษตร รวมทั้งด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยว เพราะคลองส่งน้ำ จะมีถนนคู่ขนานไปกับคลองทั้ง 2 ฝั่ง