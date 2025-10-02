ผู้ว่าฯ ขอนแก่นเฝ้าระวังน้ำท่วม พร้อมช่วยเหลือประชาชนหลังน้ำพองล้นตลิ่ง

ศูนย์ข่าวขอนแก่น - ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นกำชับนายอำเภอเมืองขอนแก่นเตรียมรับมวลน้ำ หลังเกิดฝนตกหนัก และเขื่อนอุบลรัตน์เร่งระบายน้ำ เผยน้ำพองเริ่มล้นตลิ่ง ท่วมพื้นที่การเกษตร ด้าน รพ.สต.ท่ากระเสริมออกตรวจเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง พร้อมเป็นศูนย์ดูแลผู้ป่วยช่วงน้ำท่วม
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในช่วงนี้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น ทำให้มีน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์จำนวนมาก และได้เพิ่มการระบายน้ำออกวันละ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ลำน้ำพองเพิ่มระดับสูงขึ้น โดยล่าสุดวันนี้ (2 ต.ค.) นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ได้สำรวจคลอง 3L-RMC หลังจากโครงการส่งน้ำและบำรุงหนองหวายได้เสริมคันกั้นน้ำคลอง 3L-RMC ตำบลบึงเนียม อำเภอเมืองขอนแก่น หลังน้ำจากลำน้ำพองล้นตลิ่ง ท่วมพื้นที่การเกษตร และการระบายน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ อีกทั้งบริเวณนี้เป็นจุดที่น้ำจากลำน้ำพองไหลมาบรรจบกับแม่น้ำชี จึงมีน้ำเอ่อล้นตลิ่ง เข้าบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่ทางการเกษตร
นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์น้ำในลำน้ำพองน่าเป็นห่วง เพราะมีมวลน้ำจากลำน้ำพองปริมาณมาก เพราะเป็นน้ำที่มาจากการระบายของเขื่อนอุบลรัตน์ และน้ำที่เกิดจากฝนตกในพื้นที่ประมาณ 50 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้น้ำพองล้นตลิ่ง ต้องเฝ้าระวังตลอด 24 ชั่วโมง จะมีการประชุมเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและให้ขนย้ายสัตว์เลี้ยง รวมทั้งยานพาหนะไปยังพื้นที่ปลอดภัยแล้ว ซึ่งได้มอบหมายให้นายอำเภอเมืองขอนแก่นเตรียมรับมือแล้ว
ส่วนที่ถนนบ้านกุดพังเครือ-บ้านท่ากระเสริม อำเภอน้ำพอง น้ำจากลำน้ำพองได้ล้นตลิ่งเข้าท่วมถนนเป็นระยะทาง 300 เมตร ความสูง 15 เซนติเมตร ทำให้ผู้ใช้รถใช้ถนนต้องใช้ความระมัดระวัง
ด้านนายปรีชา ด่านพงษ์ ชาวบ้านบ้านท่ามะเดื่อ กล่าวว่า ในจุดฝั่งลำน้ำพองบ้านท่ามะเดื่อ น้ำจะไม่เอ่อล้นฝั่งเข้าท่วมหมู่บ้าน มวลน้ำจะล้นถนนตรงบ้านกุดพังเครือ แล้วไหลย้อนอ้อมเข้ามาท่วมในหมู่บ้าน โดยช่วงนี้ชาวบ้านจะช่วยกันบรรจุทรายลงกระสอบเพื่ออุดท่อระบายน้ำไม่ให้น้ำไหลย้อนเข้ามาท่วม คาดว่าไม่เกินค่ำนี้น้ำที่ไหลข้ามถนนจะเอ่อท่วมภายในหมู่บ้าน หากทางเขื่อนอุบลรัตน์ไม่ลดระดับการระบายน้ำ
ขณะที่นางสาวจันทร์เพ็ญ สองคอน พยาบาลวิชาชีพชำนาญการรักษาการ ผอ.รพ.สต.ท่ากระเสริม กล่าวว่า หลังเกิดเหตุน้ำท่วมในพื้นที่ได้ออกเยี่ยมผู้ป่วยติดเตียงในหมู่บ้านที่น้ำท่วมถึง บางรายมีความประสงค์ที่จะย้ายออกจากบ้านเพื่อไปพักรักษาตัวอยู่บ้านญาติ
แต่ก็ยังมีบางรายอยากอยู่บ้าน ไม่ยอมย้ายไปไหน ทาง รพ.สต.จะมีเจ้าหน้าที่พยาบาล พร้อมด้วย อสม.เข้าไปเยี่ยมเป็นระยะ ทั้งนี้หากน้ำเกิดท่วมสูงขึ้น ทางเราได้เตรียมสถานที่คือ รพ.สต.ไว้คอยดูแลผู้ป่วย แต่ต้องปรึกษากับผู้นำท้องถิ่นว่าเห็นสมควรหรือไม่อีกครั้ง