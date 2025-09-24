ฝนตกต่อเนื่อง!เขื่อนอุบลรัตน์ต้องระบายน้ำเพิ่มสูงสุด40ล้าน.ลบ.ม.

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-ฝนตกต่อเนื่อง เขื่อนอุบลรัตน์มีน้ำไหลเข้าจำนวนมาก ทำให้ต้องเพิ่มการระบายน้ำสูงสุด 30 ล้านลูกบาศก์เมตร/วัน หลังจากนั้นจะประเมินว่าจะลดหรือเพิ่มการระบายอีกครั้ง
วันนี้( 24 ก.ย.) นายชาญณรงค์ จันทมงคล ผู้อำนวยการโรงไฟฟ้าพลังน้ำภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หรือเขื่อนอุบลรัตน์ เปิดเผยว่า ตามที่ พายุดีเปรสชัน หนองฟ้า ได้พาดผ่าน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบน มีฝนตกหนาแน่นเกือบตลอดเดือนกันยายน ส่งผลให้มีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนอุบลรัตน์ ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม ถึง วันที่ 22 กันยายน 2568 เท่ากับ 1,501 ล้าน ลบ.ม.
ในขณะที่ กรมอุตนิยมวิทยา ได้คาดการณ์ว่าในช่วงวันที่ 25-30 กันยายน 2568 จะมีร่องมรสุมเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านภาคเหนือ ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ส่งผลให้มีฝนตกเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่ง โดยเฉพาะพื้นที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน
โดยในวันที่ 23 กันยายน 2568 อ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ มีระดับเก็บกักที่ 180.30 ม.รทก. มีปริมาตรน้ำเก็บกัก 1836.18 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 75.52 ของความจุอ่าง
ปริมาณน้ำไหลเข้า 51 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำระบาย 24 ล้าน ลบ.ม. ซึ่งปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ควบคมระดับน้ำหลาก ( Flood Control Rule Curve)
ซึ่งตามที่ประชุมศูนย์อำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้า (ชั่วคราว) ในพื้นพื้นที่เสี่ยงอุทกภัยลุ่มน้ำโขงตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 6/2568 เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2568 มีมติให้ กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ปรับการระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 35 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน ทั้งนี้ ปริมาณการระบายนำให้ประสานงานกับสำนักชลประทานที่ 6 และ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 3 เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบทางด้านท้ายเขื่อน
อย่างไรก็ตาม ล่าสุดตามที่ประชุมคณะกรรมการลุ่มน้ำชี ครั้งที่ 8/2568 ประชุมเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2568 มีมติเห็นชอบให้ กฟผ. เขื่อนอุบลรัตน์ ปรับการระบายน้ำในอัตราไม่เกิน 30 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน มีผลตั้งแต่วันที่ 25 กันยายน เป็นต้นไป การระบายน้ำเพิ่มเป็นขั้นบันไดวันละ 1.5 ล้าน ลบ.ม. ในวันที่ 26 กันยายน จะเป็นการระบานสูงสุดที่ 30 ล้าน ลบ.ม. ทั้งนี้ ปริมาณการระบายน้ำดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ลุ่มต่ำริมลำนน้ำพองแต่อย่างใด เพราะความจุลำน้ำน้ำน้ำพองด้านท้ายเขื่อน 35 ล้าน ลบ.ม. ต่อวัน หรืออัตราการไหล 400 ลบ.ม.ต่อวินาที
และในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ จะมีการประชุมเพื่อประเมินปริมาณน้ำ ที่ไหลเข้าอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์อีกครั้ง หลังจากนั้นถึงจะวางแผนได้ว่าควรจะระบายน้ำในปริมาณเพิ่มขึ้นหรือลดลง