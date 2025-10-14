4อำเภอเหนือเขื่อนอุบลรัตน์สถานการณ์น้ำท่วมน่าห่วง ลุ้นอย่ามีฝนตกลงมาซ้ำ

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-จังหวัดขอนแก่นเร่งช่วยเหลือชาวบ้าน ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วม เผยยังมีพื้นที่ 4 อำเภอเหนือเขื่อนอุบลรัตน์ที่น่าเป็นห่วง เนื่องจากระดับ ยังคงเพิ่มระดับต่อเนื่อง กำชับให้นายอำเภอดูแลใกล้ชิด
อย่างไรก็ตามหากไม่มีฝนตกลงมาซ้ำอีกสถานกาณ์น่าจะดีขึ้น
วันนี้(14 ต.ค.)ที่ศาลากลางบ้านนาเพียง หมู่ที่ 4 ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วย นางสินีนาฏ ทองสุข นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่มอบถุงชุดธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก อ.เมืองขอนแก่น ซึ่งสภากาชาดไทยโดยการร้องขอผ่านแอปพลิเคชั่น "พันภัย" จากสถานีกาชาดที่ 4 นครราชสีมา ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น หลังจากเมื่อช่วงปลายเดือนกันยายน 2568 ที่ผ่านมา จังหวัดขอนแก่นได้รับผลกระทบจากเหตุพายุ "บัวลอย" เกิดฝนตกอย่างต่อเนื่อง ทำให้ในพื้นที่อำเภอเมืองขอนแก่น มีปริมาณน้ำเป็นจำนวนมาก
โดยเฉพาะเขื่อนอุบลรัตน์วานนี้ (13 ต.ค.) มีปริมาณน้ำในอ่าง 2,344 ล้าน ลบ.ม. ใช้งานได้ 1,763 ล้าน ลบ.ม. คิดเป็นร้อยละ 95.32 มีน้ำไหลเข้าอ่าง 30 ล้าน ลบ.ม. และระบายน้ำวันละ 18 ล้าน ลบ.ม.ซึ่งปริมาตรน้ำสูงกว่าเกณฑ์ควบคุม ระดับน้ำหลากในอัตราไม่เกิน 35 ล้าน ลบ.ม.ต่อวัน โดยเริ่มเมื่อวันที่ 24กันยายน 2568 เป็นต้นมา ทำให้หมู่บ้านที่อยู่ติดริมน้ำพองใต้รับผลกระทบจากน้ำเอ่อกันตลิ่ง ไหลเข้าท่วมบ้านเรียนประชาชนในพื้นที่ 4 ตำบล 11หมู่บ้าน 58 ครัวเรือน ซึ่งที่ผ่านมาได้มอบถุงเครื่องบริโภคจากเงินกองบุญแห่งการให้อำเภอเมืองขอนแก่น ไปแล้ว 2 ครั้ง
นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า สถานการณ์น้ำท่วมขณะนี้ปริมาณน้ำที่ท่วมขังได้ลดระดับลงต่อเนื่อง โดยพื้นที่ใต้เขื่อนอุบลรัตน์ ประกอบด้วยอำเภอน้ำพองและอำเภอเมืองขอนแก่น พื้นที่ที่อยู่ริมน้ำพองระดับน้ำได้ลดลงเรื่อยๆ หลังจากที่เขื่อนอุบลรัตน์ได้ลดการระบายน้ำลง จากเดิมได้ระบายน้ำวันละ 30 ล้านลูกบาศก์เมตร ขณะนี้ลดการระบายเหลือวันละ 18 ล้านลูกบาศก์เมตร และหากไม่มีฝนตกลงมาอีก ในวันที่ 17 ต.ค. 68 ทางเขื่อนอุบลรัตน์จะปิดสปิลเวย์ ลดการระบายน้ำเหลือการระบายน้ำวันละ 15 ล้านลูกบาศก์เมตร ทำให้ระดับน้ำในลำน้ำพองและแม่น้ำชีต่ำกว่าตลิ่ง น้ำที่ขังในพื้นที่ทางการเกษตรลดลง
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือพื้นที่เหนือเขื่อนอุบลรัตน์ บริเวณอำเภอหนองเรือ อำเภอภูเวียง และอำเภอหนองนาคำ กำลังได้รับผลกระทบ จากระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องและไหลเข้าท่วมพื้นที่การเกษตร แล้วหลายร้อยไร่ ซึ่งขณะนี้ระดับน้ำที่กักเก็บมีความจุร้อยละ 96 ของความจุอ่าง ทำให้ต้องมีการระวังเพราะระดับจะสูงขึ้นอีก เพราะมีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำต่อเนื่องแต่ปริมาณไม่มาก แต่ได้สั่งการให้นายอำเภอทั้ง 4 อำเภอ ได้ติดตามสถานการณ์น้ำ และแผนการช่วยเหลือประชาชน หากน้ำไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชน เพราะน้ำที่ท่วมส่วนใหญ่ จะท่วมพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้ปลูกพืชในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ ของเขื่อนอุบลรัตน์.