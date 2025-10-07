"อีสานเขียว 13" คัมแบ็กเดือด! "น้าซัน" ประกาศลั่น เตรียมระเบิดความมันส์ 3 วันเต็มแม็กศิลปินนับร้อยพร้อมลุย

เทศกาลดนตรีระดับตำนานกลับมาแล้ว! “Esan Music Festival Thailand 2026” หรือ “อีสานเขียว” ครั้งที่ 13 เดินหน้าจัดใหญ่กว่าทุกปี ขนทัพวงดนตรีไทย-ต่างชาติ พร้อมขบวนชุปเปอร์โนวา นำโดย “ตัน อิชิตัน” มุ่งสู่เขื่อนอุบลรัตน์ ขอนแก่น
สายดนตรี สายเฟสติวัลเตรียมวอร์มขาให้พร้อม! เพราะ "อีสานเขียว 13"(Esan Music Festival Thailand 2026) ประกาศเปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่สะเทือนภาคอีสาน พร้อมคัมแบ็กในปี 2569 ที่มากับความอลังการหนักกว่าเดิม กับเทศกาลดนตรีที่อยู่ในใจแฟนเพลงมายาวนานกว่าทศวรรษปีนี้จัดเต็มถึง 3 วันเต็ม ตั้งแต่วัน ที่ 30-31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น สวรรค์ของสายดนตรี สายสูดอากาศ สายปาร์ตี้ และสายอาร์ตในที่เดียว
"อีสานเขียว 13"ไม่ใช่เล่น ๆ เพราะ โปสเตอร์เปิดตัวงานถูกปล่อยออกมาแบบตระการตา พร้อมการปรากฏตัวของสัญลักษณ์ตำนาน “น้าซัน"ผู้เป็นเหมือนเทพพิทักษ์หรือสัญลักษณ์แห่ง "อีสานเขียว" ที่คราวนี้กลับมาท่าทางสุดคึกเหมือนจะประกาศว่า "พร้อมแจกความสุขแบบไม่จำกัด!"
ทางทีมผู้จัดอย่าง "เศรษฐพัฒน์ สีดำ(แอมมี่ อีสานเขียว), จิตรกร ศรีธนะกูล(คัตเตอร์ อีสานเขียว),ณัฐวุฒิ แสนเสนา(ต้อ อีสานเขียว) เผยว่า ปีนี้จัดหนักกว่าเดิม ด้วย 3 เวทีดนตรี + วงดนตรีนับ 100 วง จากไทยและต่างประเทศ ทั้งสายร็อก สายเร็กเก้ สายโฟล์ก สายแจม ใครมีจังหวะในใจเตรียมมาโยกได้ทุกแนว
ไม่พอ! ยังมี ขบวนพาเหรด "น้องชุปเปอร์โนวา" นำโดย "ตัน อิชิตัน" ที่จะพาแฟน ๆ เปิดเฟสติวัลกันแบบสุดคัลเจอร์ ผสมความเป็นไทยแบบล้ำยุค ทั้งลวดลาย เทพพนม-ลีลาเต้นสุดจัดจ้าน-แฟชั่นสุดดิบแบบฉบับอีสานเขียว คำถามเดียวที่เหลืออยู่ตอนนี้คือ — ปีนี้คุณจะมาเดี่ยว มาเป็นแก๊ง หรือมานอนยาวหน้ารถเวที!ก็เตรียมตัวเช็กอิน ปักหมุดได้เลย วันที่30-31 มกราคม และ 1 กุมภาพันธ์ 2569 ณ เขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ติดตามข้อมูลกันได้ทุกแพลตฟอร์มของเทศกาล
