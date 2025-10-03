ชุมชนริมน้ำพองอ่วม! น้ำเอ่อท่วมบ้านเรือน/นาข้าว เขื่อนอุบลรัตน์เริ่มลดระบายน้ำเหลือ 25 ล้านลบ.ม.

ศูนย์ข่าวขอนแก่น-อิทธิพลพายุบัวลอยแผงฤทธิ์ กระทบน้ำท่วมพื้นที่เกษตร บ้านเรือนริมแม่น้ำพอง หน่วยงานรัฐระดมกำลังเร่งซ่อมทำนบกั้นน้ำพอง ป้องกันน้ำไหลย้อนท่วมนาข้าว ด้านเขื่อนอุบลรัตน์ลดระบายน้ำเหลือวันละ 25 ล้านลูกบาศก์เมตร คาดพรุ่งนี้คลี่คลาย หลังมวลน้ำไหลลงน้ำชี
วันนี้ (3 ต.ค.) ที่จุดสร้างทำนบกั้นน้ำพอง อ.น้ำพอง จ.ขอนแก่น นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์ กิตติปัญญาศิริ ปลัดอำเภอ เจ้าพนักงานปกครองชำนาญการอำเภอน้ำพอง, นายประสิทธิ์ คลังกลาง นายก อบต.ท่ากระเสริม และนายชัยยา วงวอน กำนันตำบลท่ากระเสริม ได้เดินทางตรวจการสร้างทำนบกักน้ำจากลำน้ำพอง ที่เอ่อล้นเข้าบริเวณห้วยอีตื๋อ บ้านบึงเป่ง ต.ท่ากระเสริม อ.น้ำพอง
จุดดังกล่าว ชาวบ้านได้ร่วมมือกันนำทำนบกั้น ไม่ให้น้ำไหลย้อนคืนเข้าพื้นที่นาข้าว ที่กำลังออกรวง โดยมีรถบรรทุกถุงบิ๊กแบ็คของการไฟฟ้าฝ่ายผลิต ยกมาวางเสริมแนวกั้นให้สูงขึ้น จากนั้นได้เดินทางมายังถนนสายบ้านกุดพังเครือ ซึ่งถูกมวลน้ำไหลท่วมถนน กระทบการสัญจรลำบาก พร้อมกันนั้นเดินทางไปยังบ้านท่ากระเสริมหมู่ 5 เพื่อมอบถุงยังชีพ ท่ามกลางกระแสน้ำที่ไหลตามถนนภายในหมู่บ้าน ที่มีระดับความสูงประมาณ 20 เซนติเมตร
นายยุทธพร พิรุณสาร รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ อ.น้ำพอง และ อ.เมืองขอนแก่น โดยเฉพาะหมู่บ้านที่อยู่ติดกับลำน้ำพอง อยู่ในสถานการณ์น่าเป็นห่วง ช่วงเช้าที่ผ่านมา นายชรินทร์ ทองสุข ผู้ว่าการจังหวัดขอนแก่น ได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หาแนวทางเร่งรัดแก้ปัญหาน้ำท่วม ซึ่งขณะนี้เขื่อนอุบลรัตน์ ได้ปรับลดการระบายน้ำลงจากเดิม 30 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน เหลือ 25 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวัน ตามที่ทางจังหวัดได้ร้องขอไป
เพื่อบรรเทาปัญหาน้ำที่เอ่อท่วมอยู่ในพื้นที่ท้ายเขื่อน ซึ่งมีบางส่วนท่วมบ้านเรือนประชาชน และพื้นที่การเกษตรได้รับความเสียหาย วันนี้ระดับน้ำเริ่มทรงตัวและเริ่มลดระดับลง คาดว่าพรุ่งนี้สถานการณ์ในพื้นที่ อ.น้ำพอง น่าจะคลี่คลาย เนื่องจากมวลน้ำไหลเข้าสู่เขตอำเภอเมืองขอนแก่น และไหลลงสู่ลำน้ำชีแล้ว
อย่างไรก็ดี ได้แจ้งทางอำเภอ พร้อมกำชับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เร่งสำรวจความเสียหาย ทั้งในส่วนที่อยู่อาศัย ปศุสัตว์ พืชผลทางการเกษตร เพื่อนำเรื่องนี้เข้าสู่การพิจารณาของจังหวัด พิจารณาเงินช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรต่อไป