“แม่...แห่งสายน้ำ” ผู้หลั่งพระเมตตาหล่อเลี้ยงแผ่นดินไทยให้ร่มเย็นเป็นสุข

กรมชลประทาน น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระพันปีหลวง มุ่งมั่นสืบสานพระปณิธานด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ เพื่อความผาสุกของปวงชนชาวไทย
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณและพระเมตตาธรรมต่อพสกนิกรชาวไทยทั่วทุกภูมิภาค พระองค์ทรงตระหนักถึงความสำคัญของ “น้ำ” ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานแห่งชีวิต และเป็นรากฐานของการประกอบอาชีพเกษตรกรรม อาชีพหลักของคนไทยส่วนใหญ่
ด้วยพระราชหฤทัยที่เปี่ยมด้วยความห่วงใยในความเป็นอยู่ของราษฎร พระองค์จึงได้พระราชทานพระราชดำริให้มีการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ทุรกันดารและห่างไกล หนึ่งในแนวทางสำคัญตามพระราชดำริ คือ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำและฝายทดน้ำ เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้ง และช่วยบรรเทาน้ำหลากในฤดูฝน โครงการเหล่านี้ไม่เพียงสร้างประโยชน์ด้านการอุปโภคบริโภคและการเกษตรเท่านั้น ยังช่วยฟื้นฟูสภาพแวดล้อม และส่งเสริมความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ ทั้งยังช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
กรมชลประทาน ในฐานะหน่วยงานหลักด้านการพัฒนาและบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศ ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้ดำเนินการพัฒนาโครงการชลประทานในพระราชดำริของสมเด็จพระพันปีหลวง จำนวน 387 โครงการ อาทิ การก่อสร้างอ่างเก็บน้ำ ฝายทดน้ำ ระบบส่งน้ำ ครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ เพื่อให้ทุกพื้นที่มีน้ำใช้ได้อย่างเพียงพอและทั่วถึง
ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ กรมชลประทาน ขอน้อมรำลึกในพระเมตตาธรรมและพระวิริยะอุตสาหะ ที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พสกนิกรไทย โดยขอปฏิญาณว่า จะมุ่งมั่นสืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชปณิธานในการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน เพื่อให้ “ทุกหยดน้ำของแผ่นดินไทย” ก่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติ สมดังพระราชปณิธานแห่งสมเด็จพระพันปีหลวง ผู้ทรงเป็น “แม่แห่งสายน้ำ” ของแผ่นดินไทย