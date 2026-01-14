พบศพเพิ่มอีก 2 ศพ! รวมผู้เสียชีวิตเหตุเครนถล่มทับรถไฟ 32 ราย อีก 3 รายยังหาไม่เจอ

ศูนย์ข่าวนครราชสีมา - บริษัทรับเหมาฯ เร่งนำรถเครนยกซากขบวนรถไฟ เร่งเคลียร์เส้นทางวิ่ง ขณะที่กู้ภัยฯ เร่งตรวจสอบกู้ร่างผู้เสียชีวิต พบเพิ่มอีก 2 ศพ ยอดเสียชีวิตเครนสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มรวม 32 รายแล้ว ยังหาไม่พบอีก 3 ราย
ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าเหตุเครนโครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงถล่มทับขบวนรถไฟโดยสาร ที่บริเวณทางรถไฟบ้านถนนคต ช่วงสถานีหนองน้ำขุ่น-สถานีสีคิ้ว ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา เมื่อช่วงสายวันนี้ (14 มกราคม 2569) ซึ่งโครงการก่อสร้างช่วงดังกล่าวเป็นงานโยธาธิการ สัญญา 3-4 ช่วงลำตะคอง-สีคิ้ว และกุดจิก-โคกกรวด ภายใต้สัญญาก่อสร้างไฮสปีด ไทย-จีน สัญญาที่ 3-4 ดำเนินการโดยบริษัท อิตาเลี่ยนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน)
ณ เดือนธันวาคม 2568 ก่อสร้างคืบหน้าไปกว่า 99.54% แต่กลับเกิดเหตุเครนยักษ์ถล่มลงมาทับขบวนรถด่วนดีเซลราง ปรับอากาศ ขบวนที่ 21 ที่ออกจากสถานีกรุงเทพอภิวัตน์ มุ่งหน้าสถานีอุบลราชธานี ซึ่งมีผู้โดยสารมากับขบวนนี้จำนวน 171 คน และเจ้าหน้าที่รถไฟอีก 5 คน รวม 176 คน
ความคืบหน้าล่าสุด หลังจากทีมวิศวกรโครงการก่อสร้างฯ ได้เข้าตรวจสอบไซต์งานบริเวณจุดเกิด พร้อมกับยืนยันสภาพโครงสร้างมีความมั่นคงแข็งแรง บริษัทรับเหมาฯ ได้นำรถเครนขนาดใหญ่ จำนวน 3 คัน มายกซากโบกี้รถไฟที่ถูกเครนถล่มลงมาทับจนบี้แบน พร้อมกับยกโบกี้ที่ตกรางออกจากทางรถไฟ เพื่อเคลียร์ทางให้สามารถเปิดสัญจรได้โดยเร็วที่สุด และทีมกู้ภัยฯ จากหลายแห่งได้ระดมกำลัง จัดทีมเข้าค้นหาร่างผู้เสียชีวิตในโบกี้ที่ 2 ทันทีท่ามกลางเศษซากความเสียหาย
โดยเมื่อเวลา 16.30 น. หลังจากการค้นหาภายในซากโบกี้รถไฟ นายอนุพงศ์ สุขสมนิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา รายงานความคืบหน้าว่าพบร่างผู้เสียชีวิตรวม 29 ราย สูญหาย 5 ราย ซึ่งรายชื่อผู้เสียชีวิตทั้งหมดตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เนื่องจากร่างของผู้เสียชีวิตแต่ละรายมีสภาพแหลกเหลว ชิ้นส่วนร่างกายสูญหาย บางรายถูกไฟคลอกจนไหม้เกรียม อีกทั้งเอกสารยืนยันตัวตนสูญหายหรือเสียหายจากเหตุสลดที่เกิดขึ้น
จึงต้องรอให้เจ้าหน้าที่พิสูจน์อัตลักษณ์ให้เรียบร้อยก่อนจึงสามารถระบุได้ว่าผู้เสียชีวิตเป็นใครบ้าง ซึ่งเวลา 17.00 น.วันนี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี จะเดินทางมาจุดเกิดเหตุเพื่อดูการเก็บกู้และเยี่ยมผู้บาดเจ็บ
ด้าน “ลุงต้อ” ผู้เห็นเหตุการณ์และเป็นคนที่วิ่งเข้าไปช่วยเหลือเป็นคนแรกๆ บอกว่า "ขณะเกิดเหตุกำลังนั่งเชื่อมเหล็กอยู่ที่บ้าน ได้ยินเสียงเครนดังขึ้น พร้อมกับเสียงดังโครมและมีฝุ่นฟุ้งกระจายขึ้นและไฟก็เริ่มไหม้ จึงรีบวิ่งออกมาที่รถไฟเพื่อเข้าไปช่วยเหลือผู้โดยสาร ซึ่งพอมาถึงก็เห็นมีผู้โดยสารเสียชีวิตแล้วประมาณ 3 ราย เห็นเด็กร่างติดกับเบาะรถไฟจึงพยายามเข้าไปช่วยเหลือ
จากนั้นก็ได้ยินเสียงแม่ของเด็กตะโกนบอกว่า “ไม่ต้องห่วงหนู ช่วยลูกหนูก่อน” ผมจึงได้รีบนำเด็กออกมาก่อน และกลับเข้าไปช่วยแม่ของเด็กอีกครั้ง ซึ่งทั้งแม่และเด็กปลอดภัยทั้งคู่ แต่ร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 3 รายนั้นไม่สามารถช่วยออกมาได้ทัน เนื่องจากตู้โดยสารนเกิดไฟไหม้ ซึ่งผมเห็นผู้เสียชีวิตทั้ง 3 รายถูกไฟคลอกร่างต่อหน้าต่อตา และก็เห็นผู้โดยสารที่อยู่ตู้ที่ 1 วิ่งหนีกันอลหม่าน จึงตะโกนบอกว่าให้หนีก่อน ไม่ต้องห่วงสิ่งของที่ติดอยู่ที่รถไฟ เพราะเกรงว่าไฟจะลามจากตู้ 2 ไปยังตู้ที่" 1
อย่างไรก็ตาม มีรายงานเพิ่มเติมล่าสุด แจ้งว่า ณ เวลา 16.45 น. กู้ภัยฯ พบร่างผู้เสียชีวิตในจุดเกิดเหตุเพิ่มอีก 2 ราย และมีผู้เสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก 1 ราย รวมยอดผู้เสียชีวิตเป็น 32 รายแล้ว และยังเหลืออีก 3 รายที่ยังหาร่างไม่พบ