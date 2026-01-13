รถไฟเดือด!ผู้โดยสารรุมฟาดปากฝรั่งพาลทะเลาะเมีย จนท.ห้ามแต่กลับถูกต่อยสวน พล่ามอยู่เขมรสบายกว่า สุดท้ายไล่ลงรถไฟทั้งคู่

โซเชียลแห่แชร์คลิปเดือดบนรถไฟนักท่องเที่ยวต่างชาติ ทะเลาะเมียคนไทย บนรถไฟ ปั่นป่วนทั้งขบวน เจ้าหน้าที่รถไฟ เข้ามาห้ามปราม แต่กลับถูกต่อยส่วน ซ้ำยังอวยเขมรอยู่ประเทศกัมพูชาสบายกว่าไทย สุดท้ายโดนชาวบ้านรุม ก่อนไล่ลงทั้งผัวทั้งเมียสถานีถัดไป
วันนี้( 13 ม.ค.)มีรายงานเหตุการณ์วุ่นวายบนขบวนรถไฟเมื่อเวลาประมาณ 01:00 น. ที่ผ่านมา หลังพบนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติรายหนึ่งเดินทางมาพร้อมกับภรรยาชาวไทย แล้วเกิดมีปากเสียงทะเลาะกันอย่างรุนแรงบนขบวนรถ โดยฝ่ายชายได้ก่อเหตุทุบกระจกหน้าต่างรถไฟจนแตก และพยายามเดินขอแอลกอฮอล์จากผู้อื่นแต่ไม่มีใครให้ จึงเริ่มแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวด้วยการชูนิ้วกลางให้ภรรยา ก่อนจะลามไปด่าทอผู้โดยสารคนอื่นพร้อมชูนิ้วกลางใส่คนทั้งโบกี้
นักท่องเที่ยวรายนี้ยังได้โวยวายดูหมิ่นประเทศไทยและคนไทยว่ายอดแย่ โดยเปรียบเทียบว่าอยู่ที่กัมพูชาดีกว่าไทยมาก แม้ผู้โดยสารส่วนใหญ่จะพยายามนิ่งสงบ เพื่อไม่ให้เกิดการปะทะเนื่องจากเป็นยามวิกาลที่ต้องการพักผ่อน แต่ชายคนดังกล่าวกลับไม่หยุดโวยวายอยู่นานกว่า 15-20 นาที จนกระทั่งเจ้าหน้าที่รถไฟเข้ามาตรวจสอบและพยายามเจรจาด้วยท่าทีที่สุภาพ
ทว่าชายชาวต่างชาติกลับทำตัวกร่างและด่าทอเจ้าหน้าที่ ไม่ยอมลงจากรถและพยายามจะต่อสู้ ทั้งยังก่อเหตุชกคนขับรถไฟและผู้โดยสารที่อยู่ใกล้เคียง จนทำให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ทนไม่ไหวพากันลุกขึ้นมาตอบโต้เพื่อสั่งสอนตามที่ปรากฏในคลิปวิดีโอ สุดท้ายเจ้าหน้าที่จึงตัดสินใจไล่ทั้งสามีและภรรยาให้ลงที่สถานีถัดไป แต่สถานการณ์ยังคงวุ่นวายเนื่องจากฝ่ายชายไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่แตะต้องตัว พร้อมกับไลฟ์สดด่าทอคนไทยอย่างต่อเนื่อง
ส่วนภรรยาชาวไทยนอกจากจะไม่ห้ามปรามแล้ว ยังร่วมด่าทอผู้โดยสารคนอื่นด้วยถ้อยคำหยาบคาย เมื่อถึงเวลาต้องลงจากรถที่สถานี ฝ่ายชายยังคงตะโกนแผดเสียงและเดินกลับมาทุบกระจกหน้าต่างซ้ำอีกรอบโชคดีที่กระจกไม่แตก เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักว่ากฎหมายบ้านเราอ่อนแอเกินไป จนทำให้นักท่องเที่ยวบางกลุ่มขาดความยำเกรงและกล้าแสดงพฤติกรรมก้าวร้าวเช่นนี้
ทั้งนี้มีรายงานว่าเฟซบุ๊กของ“สุรเสียง พลับพลาสวรรค์”ซึ้งเป็นเจ้าหน้าที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยได้รายงานถึงเรื่องวุ่นวาย ผัวฝรั่งเมียไทย ป่วนขบวนรถไฟดังกล่าวว่า เหตุซื้อตั๋วไม่ระบุที่นั่ง แต่ตีมึนไปแย่งที่นั่งชั้น 2 ของคนอื่น เกิดเหตุวิวาทบน ขบวนรถเร็ว ที่ ข.172 (สุไหงโก ลก -กรุงเทพอภิวัฒน์) เมื่อวันที่11ม.ค.ที่ผ่านมา ผู้โดยสารต่างชาติและภรรยาชาวไทย ถือตั๋วชั้น 3 ไม่มีเลขที่นั่ง เข้ามาใช้ในตู้ชั้น 2 โวยวายก่อความเดือดร้อนรำคาญผู้โดยสารอื่น และได้ทุบกระจกหน้าต่างรถโดยสารและชกหน้า พนักงานขบวนรถได้รับบาดเจ็บ
ก่อนผู้โดยสารช่วยกันระงับเหตุ และควบคุมตัวต่างชาติลงจากรถ เหตุเกิดช่วงสถานีปะทิว-สถานีบางสะพานใหญ่ ช่วงตี 1 กว่าของวันที่ 12 ม.ค.69 โดยผู้โดยสารชาวต่างชาติมีอาการมึนเมา มีการไลฟ์สด และ ด่า ทอ ชูนิ้วกลาง ให้กับ ผู้โดยสารอื่นบนขบวนรถและพูดเหยียดคนไทยว่า ที่เขมรดีกว่า เมียคนไทยกลับหันมาด่าผู้โดยสารว่าเหี้ย