"ฝรั่งคลั่ง! อาละวาดกลางดึก ทุบรถไฟ-ต่อย พนง. ด่ากราดคนไทย 'ยอดแย่' เมียไทยร่วมแจมด่าซ้ำ

ระทึกกลางดึก! โลกโซเชียลแชร์ว่อน คลิปนาทีฝรั่งคลั่งอาละวาดบนรถไฟ ทะเลาะเมียไทยก่อนลามด่ากราดคนทั้งโบกี้ ทุบกระจกแตก-ชกหน้าพนักงานขับรถไฟ แถมไลฟ์สดด่าคนไทยยอดแย่ ชาวเน็ตเดือดรุมจี้กฎหมายไทยต้องศักดิ์สิทธิ์ หลังพบเมียไทยร่วมวงด่าผู้โดยสารซ้ำ
เมื่อวันที่ 12 ม.ค. ผู้ใช้เฟซบุ๊ก "Ameenah Tokyousoh" ออกมาโพสต์ข้อความพร้อมคลิปวิดีโอขณะเกิดเหตุวุ่นวายบนขบวนรถไฟช่วงเวลาประมาณ 01.00 น. เมื่อนักท่องเที่ยวชายชาวต่างชาติและภรรยาชาวไทยทะเลาะกันอย่างรุนแรง โดยฝ่ายชายมีพฤติกรรมก้าวร้าว ทำลายทรัพย์สิน คุกคามผู้อื่น ทำร้ายร่างกาย สุดท้ายเจ้าหน้าที่ได้เชิญตัวลงที่สถานีถัดไปท่ามกลางความวุ่นวาย โดยผู้โพสต์ตั้งข้อสังเกตว่านักท่องเที่ยวกล้าทำพฤติกรรมกร่างเช่นนี้เพราะมองว่ากฎหมายไทยไม่เข้มงวดพอ ทั้งนี้ ผู้โพสต์ได้ระบุข้อความว่า
"เรื่องมีอยู่ว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติคนนี้ ขึ้นมา2คนผัวเมีย เมียเป็นคนไทย ผัวเป็นฝรั่ง แล้วทะเลากันบนรถไฟ ผัวทุบกระจกหน้าต่างบนรถไฟแตก แล้วขอแอลกอฮอลแต่ไมีใครมี แล้วยืนโชว์นิ้วกลางให้เมีย จากนั้นลามมาด่าคนบนรถไฟ และโชว์นิ้วนิ้วกลางให้คนทั้งโบกี้ และบอกว่าประเทศไทยยอดแย่ คนไทยยอดแย่ เขมรมันดีกว่า แต่คนบนรถไฟก็นั่งนิ่งไม่ได้ตอบโต้ มันก็พูดนู่นว่านี้ เสียงดังรบกวนคนจะหลับจะนอนเพราะมันเวลา ตี1 สักประมาณ20นาที เจ้าหน้าที่ก็มา แต่เจ้าหน้าที่คือพูดดีมาก แต่ไอฟรั่งคนนี้มันทำตัวกราง ด่าเจ้าหน้าทีไม่ยอมลงและเหมือนจะสู้กับเจ้าหน้าที่ และได้ชกคนขับรถไฟและผู้โดยสาร #ที่อยู่รอบๆก็ทนไม่ไหว เลยเกิดเหตุการณ์ตามคลิป แล้วเจ้าหน้าที่ก็ใล่ให้ลงสถานีหน้า แต่กว่าจะลงก็วุ่นวานอยู่มันไม่ให้เจ้าหน้าแตะตัวมัน แถมยังไลฟ์สดด่าคนไทยฉอดๆๆ เมียมันก็คนไทยแทนที่จะห้ามผัวกลับมาด่าคนไทยอีก และว่าคนบนรถไฟว่าเหี้ย
