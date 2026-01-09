สั่งคำคุก 2 เดือน หนุ่มขี่บิ๊กไบค์หัวร้อนชูนิ้วกลาง-เบิ้ลเครื่อง ยึดรถของกลาง

จับหนุ่มวีย 27 ปี ขี่บิ๊กไบค์หวาดเสียว ชูนิ้วกลาง-เบิ้ลเครื่อง บนถนนวิภาวดี ศาลสั่งจำคุก 2 เดือน ยึด จยย.ของกลาง
วันนี้ (9 ม.ค.) พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร. สั่งการ พ.ต.ท.ดามพวร ทองอิ่ม รอง ผกก.งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. และ พ.ต.ต.ภุชงค์ เม้าทุ่ง สว.จร.งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. และงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดี / ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. จับกุมนายอรรถพล (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี พร้อมของกลางจักรยานยนต์ suzuki gsx-s750 จำนวน 1 คัน ได้ที่ถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) บริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาวดี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจาก นายอรรถพล ได้ขับขี่รถจักรยานยนต์มาตามช่องทางคู่ขนานถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) บริเวณหน้าโรงพยาบาลวิภาวดี ซึ่งเป็นทางสาธารณะ ต่อมาได้เปลี่ยนช่องทางจราจรเข้าไปในช่องทางหลักถนนวิภาวดีรังสิต (ขาเข้า) ช่องทางเดินรถที่ 2 นับจากด้านซ้าย ซึ่งเป็นบริเวณที่มีช่องทางเดินรถจำนวน 2 ช่องทาง โดยผู้ถูกจับกุมได้ขับขี่รถจักรยานยนต์อยู่ด้านหน้ารถยนต์ที่ขับตามหลังมา และขับขี่ในลักษณะเบิ้ลเครื่อง พยายามชะลอเบรกและเร่งเครื่องสลับกันอย่างต่อเนื่องหลายครั้ง พร้อมทั้งแสดงกิริยาไม่สุภาพโดยชูนิ้วกลางใส่รถยนต์คันที่อยู่ด้านหลัง การกระทำดังกล่าวอาจก่อให้เกิดการเฉี่ยวชนและเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนรายอื่น เป็นการขับรถในลักษณะที่เห็นได้ชัดว่าไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย
ต่อมาวันที่ 7 ม.ค.ที่ผ่านมา นายอรรถพล ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน พนักงานสอบสวนได้ทำการยึดรถจักรยานยนต์ 1 คัน ซึ่งผู้ถูกจับกุมใช้ในการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาไว้เป็นของกลาง ได้แจ้งข้อกล่าวหาและทำการสอบสวนแล้ว ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา จึงแจ้งข้อหาขับรถโดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยหรือความเดือดร้อนของผู้อื่น และศาลแขวงพระนครเหนือมีคำพิพากษา จำคุก 2 เดือน ปรับ 4,000 บาท โทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี ริบรถจักรยานยนต์ของกลาง