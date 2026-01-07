รวบหนุ่มขับกระบะทะเบียนไม่ชัด หลังเรียกตรวจ พบซุกปืนใส่กระสุนพร้อมยิง มีดอีกเล่ม

ตำรวจออกตรวจพื้นที่ย่านจตุจักร พบหนุ่มขับกระบะป้ายทะเบียนไม่ชัดท่าทางน่าสงสัย จึงขอเรียกตรวจ พบซ่อนปืนบรรจุกระสุนพร้อมยิงใต้เบาะนั่ง มีดอีก 1 เล่ม
วันนี้ (7 ม.ค.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ดำรงศักดิ์ สว่างงาม ผบก.จร. พ.ต.อ.ณัฐพงษ์ เชื้อเดช รอง ผบก.จร. พ.ต.อ.พารินท จันทร์เลิศ ผกก.2 บก.จร. พ.ต.ท.ดามพวร ทองอิ่ม รอง ผกก.งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. พ.ต.ต.ภุชงค์ เม้าทุ่ง สว.งานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ กก.2 บก.จร. ร่วมจับกุม นายเอกชัย (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 39 ปี พร้อมของกลาง อาวุธปืนยี่ห้อ Smith & Wesson ขนาด .38 ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน 1 กระบอก เครื่องกระสุนปืน ขนาด .38 6 นัด ซองบรรจุอาวุธปืน 1 ซอง อาวุธมีด 1 เล่ม จับกุมได้บริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ขาเข้า หน้าป้ายรถเมล์ศูนย์นิสสัน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
สืบเนื่องจากวันนี้เมื่อเวลาประมาณ 12.00 น.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ออกตรวจพื้นที่รับผิดชอบ เมื่อมาถึงบริเวณถนนวิภาวดีรังสิต ขาเข้า หน้าป้ายรถเมล์ศูนย์นิสสัน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ได้พบรถยนต์กระบะ สีขาว หมายเลขทะเบียน 2ขย 6764 กรุงเทพมหานคร ป้ายทะเบียนไม่ชัด มีพฤติการณ์น่าสงสัย จึงทำการตรวจค้นพบอาวุธมีดวางอยู่บริเวณช่องเก็บของประตูด้านหน้าขวาของรถ และพบอาวุธปืนบรรจุอยู่ในซองอาวุธปืน พร้อมเครื่องกระสุนปืนบรรจุอยู่ในรังเพลิง ซุกซ่อนอยู่ใต้เบาะนั่งด้านหน้าฝั่งคนขับ
จากการสอบถาม นายเอกชัย ให้การยอมรับว่า ของกลางทั้งหมดเป็นของตนจริง โดยอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนได้ซื้อมาจากเพื่อนชายไทยไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง ส่วนอาวุธมีดได้ซื้อมาเป็นระยะเวลานานแล้ว จากการตรวจสอบประวัติพบถูกดำเนินคดีข้อหาพยายามฆ่า
เบื้องต้นแจ้งข้อหา “มีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต และพกพาอาวุธปืนไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร และพกพาอาวุธมีดไปในเมือง หมู่บ้าน หรือทางสาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตและไม่มีเหตุอันควร” จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดจับกุมได้ควบคุมตัวผู้ต้องหา พร้อมของกลาง นำส่งงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิต/ทางพิเศษ เพื่อจัดทำบันทึกการจับกุม และได้นำตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สน.พหลโยธิน เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป