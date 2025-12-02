นายก ส.นักกฎหมาย ฉุนหนุ่มขับบิ๊กไบค์ปาดหน้า จอดรถเคลียร์กลางถนนไม่จบ ชักปืนยิงเจ็บสาหัส

นายกสมาคมนักกฎหมาย วัย 65 ปี ชักปืนยิงหนุ่มบิ๊กไบค์เจ็บกลางแยกไฟแดง เหตุขับรถปาดหน้า แฟนสาวหนุ่ถมบิ๊กไบค์ กราบขอชีวิตไม่ยิงซ้ำ
เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. วันที่ 1 ธ.ค.68 พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง ได้รับแจ้งเหตุมีผู้ถูกยิงด้วยอาวุธปืนได้รับบาดเจ็บ 1 ราย บริเวณหน้าร้านอะลูมิเนียม ใกล้เคียงสี่แยกบางพลู ถ.รัตนาธิเบศร์ (ฝั่งมุ่งหน้าแคราย) ต.บางรักใหญ่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี จึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่สายตรวจและชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบ
จากการตรวจสอบเบื้องต้นที่เกิดเหตุ พบรถยนต์เก๋งส่วนบุคคล ยี่ห้อโตโยต้า รุ่นโคโรลล่า อัลติส สีบรอนซ์ ทะเบียน ชง 5297 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่บริเวณผิวจราจรไม่ชิดไหล่ทาง ใกล้กันมีรถจักรยานยนต์แบบบิ๊กไบค์ ยี่ห้อฮอนด้า รุ่น CB 500X ทะเบียน 8 กธ 916 กรุงเทพมหานคร จอดอยู่ริมถนนชิดทางเท้า ทราบชื่อผู้ได้รับบาดเจ็บ คือ นายบดินทร์ สานติสุขรัตน์ อายุ 36 ปี ชาวจังหวัดนนทบุรี ถูกยิงเข้าบริเวณแขนซ้าย 1 นัด เจ้าหน้าที่กู้ภัยและรถพยาบาลได้รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลเพื่อทำการรักษา
ส่วนผู้ก่อเหตุทราบชื่อภายหลังคือ นายณัฐชโนดม แห่งวงศ์งาม อายุ 65 ปี นายกสมาคมนักกฎหมายแห่งหนึ่ง โดยในที่เกิดเหตุนายณัฐชโนดมฯ ได้ยืนรอมอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ พร้อมของกลางอาวุธปืนพกสั้นขนาด 9 มม. เจ้าหน้าที่สายตรวจจึงเข้าควบคุมตัวทันที
จากการตรวจสอบคลิปวิดีโอที่ทีมข่าวได้รับจากพลเมืองดี พบว่า ก่อนเกิดเหตุรถทั้ง 2 คัน มีลักษณะขับตามกันมาบนถนนบางกรวย–ไทรน้อย ก่อนเลี้ยวเข้าถนนรัตนาธิเบศร์ ต่อมาที่บริเวณช่วงหน้าบริษัทกระจกอลูมิเนียม ได้มีการจอดรถและลงมาโต้เถียงกันกลางถนน โดยในคลิปจะเห็นชายสวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีดำ กางเกงขายาวสีดำ ซึ่งเป็นนายณัฐชโนดมฯ ยืนโต้เถียงกับชายสวมหมวกกันน็อค ใส่เสื้อฮู้ดสีเขียว กางเกงสีดำ ซึ่งเป็นนายบดินทร์ฯ ผู้ขับขี่บิ๊กไบค์
ระหว่างมีปากเสียงกัน นายณัฐชโนดมฯ ได้ตะโกนออกมาว่า“จะยิงแล้วนะ” ก่อนจะชักอาวุธปืนพกสั้นขึ้นมายิงใส่นายบดินทร์ฯ 1 นัด จากนั้นในคลิปจะได้ยินเสียงหญิงสาวที่มากับผู้บาดเจ็บร้องตะโกนด้วยความตกใจ และพยายามเข้าห้ามภายหลังยิงเสร็จ นายณัฐชโนดมฯ เดินกลับไปที่รถยนต์เก๋ง ลักษณะคล้ายกับนำอาวุธปืนไปเก็บ ก่อนจะกลับออกมาดูอาการผู้ได้รับบาดเจ็บ โดยไม่ได้หลบหนีออกจากที่เกิดเหตุ กระทั่งเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงและควบคุมตัวไว้
ด้าน นายสุชาติ พานอินทร์ อายุ 45 ปี พนักงานร้านที่นอน ใกล้จุดเกิดเหตุ ให้การว่า ขณะกำลังทำความสะอาดร้านเวลาประมาณ 09.00 น. เห็นรถยนต์และรถจักรยานยนต์จอดอยู่กลางถนนและมีปากเสียงกัน แต่ในตอนแรกคิดว่าเป็นการทะเลาะกันทั่วไปจึงไม่ได้เข้าไปยุ่ง จนกระทั่งได้ยินเสียงปืนดังขึ้น 1 นัด จึงวิ่งออกมาดู แต่ไม่กล้าเข้าไปใกล้เพราะกลัวอันตราย
นายสุชาติ กล่าวต่อว่า ตนเห็นผู้บาดเจ็บนั่งลงกับพื้น ใช้มือกุมบริเวณแขนซ้าย ส่วนผู้ก่อเหตุเดินกลับไปที่รถเหมือนจะนำปืนไปเก็บ ก่อนจะกลับออกมาดูผู้บาดเจ็บอีกครั้ง จากนั้นจึงมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยเหลือ และมีรถพยาบาลเข้ามารับตัวผู้บาดเจ็บไปโรงพยาบาล โดยผู้ก่อเหตุไม่ได้หลบหนี ยืนรอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจมาถึงและถูกควบคุมตัวไปพร้อมอาวุธปืนและรถยนต์คันดังกล่าว ซึ่งถูกนำไปเก็บรักษาเพื่อตรวจสอบเพิ่มเติม ลักษณะของผู้ก่อเหตุเป็นชายรูปร่างปกติ อายุประมาณ 50–60 ปี แต่งกายดูสุภาพ มีภูมิฐาน คาดว่าน่าจะเป็นคนมีการศึกษา และจากจังหวะการยิงมองว่าตั้งใจยิงในลักษณะข่มขู่ ไม่ได้เล็งไปยังจุดสำคัญถึงขั้นให้เสียชีวิต และหลังเกิดเหตุยังกลับมาดูผู้บาดเจ็บ ไม่ได้มีท่าทีจะหลบหนี
จากการสอบสวนผู้ก่อเหตุ ทราบว่าขณะขับรถมาตามถนนบางกรวย-ไทรน้อย มุ่งหน้าแยกบางพลู ได้พบกับคู่กรณีซึ่งขับขี่รถจักรยานยนต์คันดังกล่าวที่ขับแซงและเบียดกันมาจนเกิดด่าทอกัน เมื่อมาถึงที่เกิดเหตุทั้งคู่จึงจอดรถลงมาโต้เถียงกันอีกรอบ ก่อนที่นายณัฐชโนดมฯ จะบันดาลโทสะ ชักอาวุธปืน ที่เหน็บไว้ในกระเป๋ากางเกงขึ้นมาจ่อยิงคู่กรณีไป 1 นัด กระสุนถูกแขนซ้าย 1 นัด ทำให้คู่กรณีล้มทรุดลงกับพื้น แฟนสาวของผู้บาดเจ็บที่ซ้อนท้ายกันมาด้วยถึงกับตกใจแล้วเข้าไปร้องไห้ ขอไม่ให้ยิงแฟนหนุ่มอีก
ด้าน พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.บางบัวทอง กล่าวว่า เบื้องต้นหลังได้รับแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้เดินทางไปที่เกิดเหตุ โดยผู้ก่อเหตุได้ยืนรอมอบตัวพร้อมด้วยของกลางอาวุธปืนพกสั้น ขนาด 9 มม. จึงได้เข้าควบคุมตัว มาที่สภ.บางบัวทอง เพื่อสอบปากคำ โดยเบื้องต้นแจ้ง 3 ข้อหา 1.พยายามฆ่า 2.พกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะ 3.ยิงปืนในที่สาธารณะ จากการตรวจสอบพบว่าปืนมีทะเบียน แต่ผู้ก่อเหตุไม่มีใบอนุญาตพกพา จึงได้นำตัวดำเนินคดีตามกฎหมาย